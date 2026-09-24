Miało być pożegnanie, ale historia Perfectu trwa dalej. Zespół zagra dziesięć wyjątkowych koncertów

„Nie płacz Ewka”, „Chcemy być sobą”, „Autobiografia”, „Niewiele ci mogę dać” i „Niepokonani” należą do piosenek, których nie trzeba przedstawiać słuchaczom polskiego rocka. Utwory Perfectu przetrwały zmiany mód, kolejne pokolenia publiczności i długie przerwy w działalności zespołu. Teraz ponownie zabrzmią podczas jubileuszowej trasy.

Perfect & Łukasz Drapała rozpocznie trasę „Kochaj mnie. 45 lat na świecie” 27 września 2026 roku w Katowicach. Zespół odwiedzi dziesięć polskich miast, a finał zaplanowano na 31 października w warszawskiej Stodole.

Perfect wrócił po zakończeniu działalności

W 2020 roku Perfect ogłosił zakończenie działalności. Planowane pożegnanie nie przebiegło jednak tak, jak wyobrażali je sobie muzycy i fani. Część koncertowych planów pokrzyżowała pandemia, a Grzegorz Markowski ostatecznie wycofał się z regularnych występów. Dla wielu słuchaczy to właśnie jego głos był nierozerwalnie związany z takimi utworami jak „Autobiografia”, „Nie płacz Ewka” czy „Kołysanka dla nieznajomej”. Wydawało się więc, że bez wieloletniego wokalisty sceniczna historia zespołu została zamknięta.

Muzycy nie zrezygnowali jednak z dalszego grania. W 2025 roku rozpoczęli działalność pod nazwą Perfect & Łukasz Drapała. Pierwszy koncert w tym składzie odbył się 18 maja 2025 roku w Warszawie. Jubileuszowa trasa nie będzie zatem debiutem Drapały w repertuarze grupy, lecz kolejnym etapem projektu rozwijanego już od kilkunastu miesięcy.

Łukasz Drapała nie próbuje być drugim Grzegorzem Markowskim

Wejście do zespołu mającego tak charakterystycznego wokalistę jest jednym z najtrudniejszych zadań, jakie mogą spotkać rockowego śpiewaka. Publiczność zna każde załamanie głosu i sposób wykonania najważniejszych przebojów, a porównania z poprzednikiem są właściwie nieuniknione. Łukasz Drapała ma jednak własną sceniczną historię. Przez lata był związany z rockowym zespołem Chemia, występował również z formacją Chevy oraz rozwijał działalność solową. Szersza publiczność poznała go w 2022 roku, kiedy dotarł do finału 13. edycji „The Voice of Poland” i zajął drugie miejsce.

W Perfectcie nie próbuje kopiować sposobu śpiewania Grzegorza Markowskiego. Sięga po klasyczny repertuar zespołu, wykorzystując własną barwę, ekspresję i rockowe doświadczenie. Podkreśla to również oficjalna nazwa projektu – Perfect & Łukasz Drapała. Nie ukrywa ona zmiany, lecz wyraźnie zaznacza, z jaką odsłoną zespołu publiczność ma dziś do czynienia.

Co Perfect zagra podczas trasy „Kochaj mnie”?

Jubileuszowe koncerty mają być przekrojem przez 45 lat historii Perfectu. Organizatorzy zapowiadają największe przeboje zespołu, w tym „Nie płacz Ewka”, „Autobiografię”, „Chcemy być sobą” oraz „Ale wkoło jest wesoło”. W repertuarze mogą znaleźć się także późniejsze utwory, takie jak „Kołysanka dla nieznajomej”, „Niepokonani” czy „Wszystko ma swój czas”. To właśnie rozpiętość katalogu jest największą siłą jubileuszowej trasy. Perfect może zestawić młodzieńczy bunt początku lat 80. z bardziej refleksyjnymi nagraniami pochodzącymi z kolejnych okresów działalności. Koncerty nie mają być jednak wyłącznie wspomnieniem dawnego zespołu. Zapowiedziano także wykonanie nowych kompozycji, które mają otworzyć kolejny rozdział w historii grupy. To ważna deklaracja – muzycy nie chcą ograniczać się do odgrywania katalogu dobrze znanych przebojów.

Kto obecnie występuje w zespole Perfect?

Na scenie obok Łukasza Drapały występują muzycy od lat związani z polskim rockiem. Obecny skład projektu tworzą:

Łukasz Drapała – wokal,

Dariusz Kozakiewicz – gitara,

Jacek Krzaklewski – gitara,

Piotr Urbanek – gitara basowa,

Krzysztof Patocki – perkusja.

Dariusz Kozakiewicz i Jacek Krzaklewski przez lata współtworzyli charakterystyczne gitarowe brzmienie Perfectu. Ich obecność sprawia, że obecna działalność ma bezpośredni związek z wcześniejszą historią grupy, choć wokalnie i personalnie jest jej nowym rozdziałem.

Perfect – daty i miasta jubileuszowej trasy w 2026 roku

Trasa „Kochaj mnie. 45 lat na świecie” obejmie dziesięć koncertów. Rozpocznie się pod koniec września i potrwa nieco ponad miesiąc.

27 września 2026 – Katowice, Międzynarodowe Centrum Kongresowe

3 października 2026 – Ostrów Wielkopolski, 3mk Arena

4 października 2026 – Poznań, MTP Pawilon 6

11 października 2026 – Łódź, Wytwórnia

16 października 2026 – Olsztyn, Hala Urania

22 października 2026 – Gdynia, Polsat Plus Arena

23 października 2026 – Szczecin, Netto Arena

25 października 2026 – Wrocław, Hala Orbita

29 października 2026 – Rzeszów, Hala G2A Arena

31 października 2026 – Warszawa, Klub Stodoła

Warszawski finał ma szczególne znaczenie. Stodoła jest jednym z najważniejszych miejsc na koncertowej mapie polskiego rocka, a występ zakończy jubileuszową serię spotkań z publicznością.

Czy Perfect bez Grzegorza Markowskiego nadal jest Perfectem?

To pytanie zapewne jeszcze długo będzie dzielić fanów. Dla części z nich głos Grzegorza Markowskiego pozostaje elementem, którego nie da się oddzielić od nazwy zespołu. Inni chcą nadal słuchać tych piosenek na żywo, szczególnie że na scenie pozostali muzycy współtworzący charakterystyczne brzmienie grupy.

Sam projekt nie próbuje zacierać tej różnicy. Nazwa Perfect & Łukasz Drapała jasno komunikuje, że nie oglądamy rekonstrukcji dawnego składu. To współczesna odsłona zespołu, która korzysta z jego dorobku, ale chce również nagrywać nowe utwory.

Ostateczna odpowiedź będzie należała do publiczności. Jubileuszowa trasa pokaże, czy piosenki Perfectu potrafią rozpocząć jeszcze jeden koncertowy rozdział – już z innym głosem, lecz nadal z muzykami, którzy przez lata współtworzyli historię grupy.

16