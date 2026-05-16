O której występ Alicji w finale Eurowizji? 16.05.2026

Po brawurowym występie Alicji Szemplińskiej w półfinale 70. Konkursu Piosenki Eurowizji, Polka wywalczyła sobie miejsce w wielkim finale i dziś zobaczymy, ją w porywającym show, które będzie miało miejsce w stolicy Austrii, Wiedniu.

Alicja wystąpi jako osiemnasta uczestniczka wśród dwudziestu pięciu artystów, którzy zaprezentują się europejskiej widowni w sobotni wieczór. cały koncert rusza o godzinie 21, a występ Polki jest przewidziany mniej więcej na godzinę 22:40. Konkretna godzina może się jednak przesunąć o kilka minut z uwagi na dynamikę widowiska, zatem warto śledzić event od samego początku, albo przynajmniej na 20 minut przed planowanym pokazem naszej reprezentantki, aby nie przegapić jej show.

Alicja Szemplińska - kim jest? Kariera

Alicja Szemplińska urodziła się 29 kwietnia 2002 roku w Ciechanowie na Mazowszu. Już od najmłodszych lat śpiewała w chórze kościelnym, a także brała udział w ogólnopolskich konkursach, festiwalach i przeglądach wokalnych.

W 2016 roku, w wieku zaledwie 14 lat Alicja wygrała program rozrywkowy Hit, Hit, Hurra! w TVP1. W 2019, ponownie odniosła sukces w telewizyjnym widowisku, wygrywając 10. edycję programu The Voice of Poland w TVP2. Była wtedy członkinią zespołu Tomsona i Barona z zespołu Afromental.

Wydawało się, że po tym jej kariera ruszy gwałtownie z miejsca, zwłaszcza, że w lutym 2020 z utworem „Empires” Alicja zwyciężyła w finale programu "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" wyłaniającego reprezentanta Polski w 65. Konkursie Piosenki Eurowizji. Niestety wkrótce rozpoczęła się pandemia COVID-19, a Konkurs Eurowizji odwołano.

Alicja kolejne 6 lat czekała na swoją szansę zaprezentowania się europejskiej publiczności, w międzyczasie (w 2024 roku) wydając debiutancki album "nie wracam". Ostatecznie w marcu 2026 z utworem „Pray” zwyciężyła w Finale Krajowych Kwalifikacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, zdobywszy 32,01% głosów telewidzów, dzięki czemu została reprezentantką Polski w 70. Konkursie Piosenki Eurowizji w Wiedniu.

Eurowizja 2026 - kolejność startowa w wielkim finale. Kiedy występ Polski?:

