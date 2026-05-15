Nekrolog z pożegnaniem Stanisławy Celińskiej trafił do sieci. Wzruszające słowa

Śmierć Stanisławy Celińskiej. Zmarła krótko po 79. urodzinach

Stanisława Celińska przez wiele lat olśniewała widzów swoim talentem i unikalnym głosem. Zapisała się w pamięci rolami w takich hitach jak "Noce i dnie", "Nie ma róży bez ognia" oraz w telenoweli "Barwy szczęścia". Jeszcze nie tak dawno, mimo kłopotów zdrowotnych, występowała przed publicznością. Jej kwietniowy koncert, jak się okazało ostatni, ma dzisiaj symboliczne znaczenie.

Aktorka zmarła wkrótce po obchodach swoich 79. urodzin. Dziennikarzom "Super Expressu" udało się ustalić szczegóły dotyczące ostatnich dni artystki, które spędziła w szpitalu.

Zobacz także: Znamy przyczynę śmierci Stanisławy Celińskiej. "Była nieprzytomna"

"Była nieprzytomna".

Pogrzeb wybitnej artystki zaplanowano na 21 maja w Warszawie. Uroczystość rozpocznie się mszą o godzinie 11.00 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. Następnie, o 13.00, trumna spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie Stanisławę Celińską pożegnają bliscy, przyjaciele i fani.

Michał Kwieciński z nekrologiem. Wzruszające pożegnanie Stanisławy Celińskiej

Wiadomość o śmierci gwiazdy spotkała się z ogromnym smutkiem w internecie. Reżyser i producent Michał Kwieciński, znany między innymi z pracy nad serialem "Rodzina zastępcza" oraz filmem "Chopin, Chopin", pożegnał aktorkę na łamach serwisu z nekrologami Wyborczej.

Stasiu, nie tak miało być, przecież byliśmy umówieni na koncert!

Kwieciński dodał również osobiste wspomnienie o Celińskiej, jako wspaniałym człowieku i przyjaciółce:

Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem wiadomość o śmierci Stanisławy Celińskiej. Wspaniałego Człowieka, wielkiej Aktorki i Piosenkarki, Przyjaciółki. Stasiu, to nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych, będzie mi Ciebie bardzo brakowało. Rodzinie składam serdeczne kondolencje.

Tak wyglądał pogrzeb Bożeny Dykiel

Zobacz więcej zdjęć. Krzysztof Piesiewicz nie żyje. Zmarł w wyjątkowym dniu