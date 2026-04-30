Nowe fakty w procesie Ryszarda Rynkowskiego. Sąd podjął zaskakującą decyzję w sprawie muzyka

Ryszard Rynkowski odpowiada przed wymiarem sprawiedliwości za wydarzenia sprzed 10 miesięcy. Latem 2025 roku artysta brał udział w kolizji drogowej w okolicach Brodnicy. Piosenkarz miał kierować autem pod wpływem alkoholu, a następnie zbiec z miejsca wypadku. Funkcjonariusze policji błyskawicznie namierzyli go w jego miejscu zamieszkania. Badanie alkomatem wykazało u niego 1,6 promila alkoholu, natomiast późniejsze ekspertyzy biegłych wskazały, że stężenie to w chwili zdarzenia wynosiło aż 1,84 promila. Śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia, a wokaliście grozi nawet do trzech lat więzienia.

Ryszard Rynkowski utrzymywał, że wysokoprocentowe trunki spożywał dopiero po stłuczce, jednak biegli sądowi odrzucili tę argumentację. W kwietniu 2026 roku brodnicki sąd uznał gwiazdora za winnego doprowadzenia do kolizji w stanie po użyciu alkoholu, wymierzając mu karę grzywny opiewającą na 3 tysiące złotych.

Przed sądem toczy się bowiem inne postępowanie dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, co wiąże się z groźbą surowszych sankcji.

Wniosek o zmianę sędziego zaakceptowany

Proces piosenkarza zainaugurowano 14 kwietnia, dokładnie dziesięć miesięcy po feralnej kolizji. Pierwsze posiedzenie trwało zaledwie kilkanaście minut. Ryszard Rynkowski nie stawił się na sali rozpraw, a jego obrońca, wspierany przez prokuratora, złożył wniosek o wyłączenie sędziego. Powodem była wcześniejsza decyzja tego samego orzecznika w powiązanej sprawie wykroczeniowej dotyczącej stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym.

Przewód sądowy nie został otwarty, ponieważ pojawiła się okoliczność natury procesowej, która uniemożliwia prowadzenie sprawy przez pana sędziego Osińskiego. Pomiędzy jedną a drugą sprawą zachodzi idealny zbieg przestępstwa i wykroczenia, dlatego sędzia nie powinien procedować w obu postępowaniach. Okoliczność ta została zauważona przez wszystkich uczestników postępowania, w tym prokuraturę. Jest konieczność wyłączenia sędziego, bo nie może w tych dwóch sprawach orzekać ta sama osoba - powiedział Faktowi mec. Kozioziembski.

Termin następnego posiedzenia sądu nie został jeszcze wyznaczony. W pierwszej kolejności konieczne jest wskazanie nowego sędziego do poprowadzenia tego procesu.

Dramatyczne chwile w życiu Rynkowskiego

Zmagania z prawem zbiegły się w czasie z osobistym dramatem wokalisty. We wrześniu 2025 roku, niedługo po wypadku drogowym, Ryszard Rynkowski stracił żonę i podjął decyzję o zawieszeniu kariery estradowej. Artysta podjął próbę powrotu przed publiczność, ale trudności emocjonalne uniemożliwiły mu dokończenie występu, co skutkowało odwołaniem kolejnych zaplanowanych koncertów.

