Nietypowe zdjęcie na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. Ustawiono je przy trumnie, a później na cmentarzu

Nie żyje Stanisława Celińska

Stanisława Celińska zmarła 12 maja, mając 79 lat. Artystka odeszła w szpitalu. Wiadomość o jej śmierci była dla wielu fanów ogromnym zaskoczeniem. Zaledwie kilka tygodni wcześniej można było podziwiać ją na scenie, a w planach miała kolejne występy. Maciej Muraszko, menadżer aktorki, zdradził, że kalendarz gwiazdy pękał w szwach - do końca roku zaplanowano kilkadziesiąt koncertów, a latem miała wziąć udział w festiwalach.

Mimo kłopotów zdrowotnych, z którymi borykała się od dłuższego czasu, nie opuszczał jej optymizm. W ubiegłym roku Celińska publicznie wyznała, że cierpi z powodu silnego bólu kręgosłupa i czeka ją operacja. Ból nie przeszkodził jej jednak w spotkaniach z publicznością. Jej ostatni występ miał miejsce pod koniec kwietnia, a zaledwie kilka tygodni później, krótko po 79. urodzinach, aktorka i pieśniarka odeszła.

W internecie błyskawicznie pojawiło się mnóstwo pożegnań, w których znajomi i fani wspominali aktorkę. Producent Michał Kwieciński opublikował wzruszający nekrolog, żegnając gwiazdę w wyjątkowy sposób.

Stasiu, nie tak miało być, przecież byliśmy umówieni na koncert - napisał.

Wiele osób z branży artystycznej, przyjaciół oraz fanów składało kondolencje, wyrażając smutek po stracie tak wybitnej artystki.

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej w Warszawie

Ceremonia pogrzebowa Stanisławy Celińskiej odbyła się 21 maja w stolicy. Nabożeństwo żałobne zorganizowano w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym, a poprowadził je ks. Andrzej Luter. Duchowny, który wcześniej informował o uroczystości w mediach społecznościowych, w trakcie mszy wygłosił poruszającą przemowę.

Stanisława Celińska odeszła od nas, była wielką aktorką i zjawiskową pieśniarką. I pięknym człowiekiem. Tak wspominają ją zresztą wszyscy, nie tylko najbliżsi i przyjaciele. Wzbudzała poczucie bliskości i zrozumienia. Stanisława Celińska, matka i babcia. (...) Ś. P. Stanisława zawsze łączyła. Dzięki Stanisławie nasza doczesność była lepsza, piękniejsza, bardziej szalona, dowcipniejsza, bardziej refleksyjna - mówił duchowny.

Po mszy uczestnicy pogrzebu, w tym bliscy, przyjaciele i fani, udali się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Tam Stanisława Celińska spoczęła w otoczeniu znanych postaci kultury. W jej pobliżu, zaledwie kilka miesięcy wcześniej, pochowano również Bożenę Dykiel i Edwarda Linde-Lubaszenkę.

Zaskakujące zdjęcie aktorki przy trumnie

Jeszcze przed rozpoczęciem mszy do świątyni wniesiono piękną, drewnianą trumnę. Wokół niej umieszczono wieńce oraz odznaczenia państwowe przyznane aktorce. Zwracającym uwagę detalem był nietypowy portret zmarłej. Fotografia nie była czarno-biała, lecz kolorowa, i ukazywała uśmiechniętą artystkę. Wyraźnie było widać, że w momencie robienia zdjęcia gwiazda była pełna radości.

Lubiła ludzi, szczególnie młodych, zawsze zresztą była młoda duchem - do samego końca mimo uciążliwości zdrowotnych. Wiele osób mówi, że Stanisława dała im moc, dawała motywację do działania i siłę. Była kimś! Człowiek przy niej też chciał być jakiś. Chciał pokonywać swoje trudności, słabości, chciał powstawać z upadków - podkreślił ks. Luter podczas kazania.

Radosny wizerunek Stanisławy Celińskiej towarzyszył żałobnikom również na cmentarzu. Zdjęcie można było zobaczyć także obok księgi kondolencyjnej, do której wpisywali się zgromadzeni.

