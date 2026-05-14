Najgorsze miejsce Polski na Eurowizji. Ta piosenka otrzymała tylko 18. punktów

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się w tym roku w Austrii, a dokładnie w Wiedniu. Wszystko za sprawą zeszłorocznej wygranej JJ. Polskę na Eurowizji 2026 reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką "Pray", dla której konkurs jest wielkim spełnieniem marzeń, po tym jak jej dział w 2020 roku nie doszedł do skutku ze względu na pandemię.
Najgorszy wynik na Eurowizji dla Polski
Polska uczestniczy w Konkursie Eurowizji od 1994 roku. Wówczas z piosenką "To nie ja" reprezentowała nas Edyta Górniak, która zajęła drugie miejsce. Do tej pory jej sukcesu nie udało się nikomu pobić, dlatego podczas Eurowizji 2025 wiele osób trzyma kciuki za wygraną Justyny Steczkowskiej. No dobrze, ale komu poszło najsłabiej z Polski podczas Eurowizji? Od 1994 roku do 2004 roku Polska przechodziła do finału. Dobra passa skończyła się jednak w 2005 roku, kiedy z półfinału nie wyszedł zespół Ivan i Delfin. Nie jest to jednak najsłabsza pozycja, bowiem panowie zajęli 11. miejsce w półfinale. Najsłabiej na Eurowizji wypadła w 2011 roku Magdalena Tul. Artystka zaprezentowała się na scenie w Düsseldorfie z piosenką "Jestem" i nie przeszła do finału. W półfinale zajęła ostatnie 19. miejsce otrzymując zaledwie 18. punktów. Po wszystkim Tul tłumaczyła się, że miała problemy techniczne na scenie i że jest rozczarowana konkursem, bo dała z siebie wszystko.
Miejsca Polski na Eurowizji
Jeśli zastanawiacie się, które miejsca zajęła Polska w Konkursie Eurowizji, dobrze trafiliście. Poniżej znajdziecie pełną listę reprezentantów naszego kraju na przestrzeni lat:
- Edyta Górniak - 2. miejsce, 1994
- Justyna Steczkowska - 18. miejsce, 1995
- Kasia Kowalska - 15. miejsce, 1996
- Anna Maria Jopek, 11. miejsce, 1997
- Sixteen - 17. miejsce, 1998
- Mietek Szcześniak - 18. miejsce, 1999
- Bez udziału - 2000 rok
- Andrzej Piaseczny - 20. miejsce, 2001
- Bez udziału - 2002 rok
- Ich Troje - 7. miejsce, 2003
- Blue Cafe - 17. miejsce, 2004
- Ivan i Delfin - brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale), 2005
- Ich Troje - brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale), 2006
- The Jet Set - brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale), 2007
- Isis Gee - 24. miejsce, 2008
- Lidia Kopania - brak udziału w finale (12. miejsce w półfinale, 2009)
- Marcin Mroziński - brak udziału w finale (13. miejsce w półfinale, 2010)
- Magdalena Tul - brak udziału w finale (19. miejsce w półfinale, 2011)
- Bez udziału - 2012 rok
- Bez udziału - 2013 rok
- Cleo & Donatan - 14. miejsce, 2014
- Monika Kuszyńska - 23. miejsce, 2015
- Michał Szpak - 8. miejsce, 2016
- Kasia Moś - 22. miejsce, 2017
- Gromee & Lukas Meijer - brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale, 2011)
- Tulia - brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale, 2019)
- 2020 rok - konkurs przeniesiony na 2021 rok (Alicja Szemplińska wybrana na reprezentantkę)
- Rafał Brzozowski - brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale, 2021)
- Krystian Ochman - 12. miejsce, 2022
- Blanka - 19. miejsce, 2023
- Luna - brak awansu do finału, 2024
- Justyna Steczkowska - 14. miejsce, 2025