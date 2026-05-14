Najgorsze miejsce Polski na Eurowizji. Ta piosenka otrzymała tylko 18. punktów

70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbywa się w tym roku w Austrii, a dokładnie w Wiedniu. Wszystko za sprawą zeszłorocznej wygranej JJ. Polskę na Eurowizji 2026 reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką "Pray", dla której konkurs jest wielkim spełnieniem marzeń, po tym jak jej dział w 2020 roku nie doszedł do skutku ze względu na pandemię.

Półfinał Eurowizji 2026, Alicja Szemplińska w finale!

Najgorszy wynik na Eurowizji dla Polski

Polska uczestniczy w Konkursie Eurowizji od 1994 roku. Wówczas z piosenką "To nie ja" reprezentowała nas Edyta Górniak, która zajęła drugie miejsce. Do tej pory jej sukcesu nie udało się nikomu pobić, dlatego podczas Eurowizji 2025 wiele osób trzyma kciuki za wygraną Justyny Steczkowskiej. No dobrze, ale komu poszło najsłabiej z Polski podczas Eurowizji? Od 1994 roku do 2004 roku Polska przechodziła do finału. Dobra passa skończyła się jednak w 2005 roku, kiedy z półfinału nie wyszedł zespół Ivan i Delfin. Nie jest to jednak najsłabsza pozycja, bowiem panowie zajęli 11. miejsce w półfinale. Najsłabiej na Eurowizji wypadła w 2011 roku Magdalena Tul. Artystka zaprezentowała się na scenie w Düsseldorfie z piosenką "Jestem" i nie przeszła do finału. W półfinale zajęła ostatnie 19. miejsce otrzymując zaledwie 18. punktów. Po wszystkim Tul tłumaczyła się, że miała problemy techniczne na scenie i że jest rozczarowana konkursem, bo dała z siebie wszystko.

Miejsca Polski na Eurowizji

Jeśli zastanawiacie się, które miejsca zajęła Polska w Konkursie Eurowizji, dobrze trafiliście. Poniżej znajdziecie pełną listę reprezentantów naszego kraju na przestrzeni lat:

Edyta Górniak - 2. miejsce, 1994

Justyna Steczkowska - 18. miejsce, 1995

Kasia Kowalska - 15. miejsce, 1996

Anna Maria Jopek, 11. miejsce, 1997

Sixteen - 17. miejsce, 1998

Mietek Szcześniak - 18. miejsce, 1999

Bez udziału - 2000 rok

Andrzej Piaseczny - 20. miejsce, 2001

Bez udziału - 2002 rok

Ich Troje - 7. miejsce, 2003

Blue Cafe - 17. miejsce, 2004

Ivan i Delfin - brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale), 2005

Ich Troje - brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale), 2006

The Jet Set - brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale), 2007

Isis Gee - 24. miejsce, 2008

Lidia Kopania - brak udziału w finale (12. miejsce w półfinale, 2009)

Marcin Mroziński - brak udziału w finale (13. miejsce w półfinale, 2010)

Magdalena Tul - brak udziału w finale (19. miejsce w półfinale, 2011)

Bez udziału - 2012 rok

Bez udziału - 2013 rok

Cleo & Donatan - 14. miejsce, 2014

Monika Kuszyńska - 23. miejsce, 2015

Michał Szpak - 8. miejsce, 2016

Kasia Moś - 22. miejsce, 2017

Gromee & Lukas Meijer - brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale, 2011)

Tulia - brak udziału w finale (11. miejsce w półfinale, 2019)

2020 rok - konkurs przeniesiony na 2021 rok (Alicja Szemplińska wybrana na reprezentantkę)

Rafał Brzozowski - brak udziału w finale (14. miejsce w półfinale, 2021)

Krystian Ochman - 12. miejsce, 2022

Blanka - 19. miejsce, 2023

Luna - brak awansu do finału, 2024

Justyna Steczkowska - 14. miejsce, 2025