Maja Ostaszewska w ogniu krytyki za udział w kampanii. "Nie udaję kogoś, kim nie jestem"

Decyzja o wzięciu udziału w nowej akcji promocyjnej firmy Gino Rossi sprawiła, że Maja Ostaszewska musiała zmierzyć się z potężną falą krytyki w internecie. Problem w oczach internautów nie dotyczył samej sesji, ale dysonansu pomiędzy komercyjnym projektem a wizerunkiem aktywistki, z którym gwiazda od lat jest utożsamiana. W sieci natychmiast zawrzało, a użytkownicy wskazywali, że znana ze wspierania praw zwierząt aktorka nie powinna reklamować marki handlującej produktami ze skóry naturalnej. Nie była to zwykła złośliwość pod adresem znanej osoby, lecz zasadna debata o tym, gdzie znajduje się cienka granica między wiernością wyznawanym zasadom a intratnymi propozycjami reklamowymi.

Internauci zarzucają hipokryzję. Ostaszewska zabiera głos

Gwiazda nie uciekła od konfrontacji i postanowiła odpowiedzieć na ostre słowa płynące ze strony społeczności. Z cytowanych przez media wypowiedzi wynika, że według niej promowane na fotografiach akcesoria wcale nie powstały ze skóry zwierząt. Dodała również, że firma w dużej mierze korzysta z innych surowców i poszukuje alternatyw do produkcji. Taka argumentacja nie zadowoliła jednak wszystkich odbiorców. Krytykujący podnosili, że dla nich istotne jest nie tylko pochodzenie konkretnej torebki, ale fakt użyczania twarzy przez popularną aktorkę firmie, która w dalszym ciągu zarabia na wyrobach ze skóry zwierzęcej. Właśnie w tym punkcie doszło do największego zderzenia racji w internetowej dyskusji.

Maja Ostaszewska przerywa milczenie: Nie udaję kogoś, kim nie jestem

Dyskusja na tym się jednak nie zatrzymała, co skłoniło aktorkę do wystosowania dłuższego komunikatu. W opublikowanym oświadczeniu przypomniała o swoich zasługach na rzecz walki o dobrostan zwierząt, dodając jednocześnie, że nigdy nie udawała osoby idealnej, wolnej od codziennych kompromisów. Z rozbrajającą szczerością przyznała, że jej własna garderoba kryje również skórzane ubrania i nie ma zamiaru kreować sztucznego wizerunku. Taka postawa zmieniła nieco ton debaty, ponieważ Ostaszewska zdecydowała się na otwarte przedstawienie swoich własnych ograniczeń. Wyjaśniła również, że decydującym argumentem przy wyborze współpracy była transparentność marki i sposób, w jaki pozyskuje ona materiały, a nie sam fakt używania skóry, wyrwany z kontekstu całego łańcucha produkcyjnego.

Echa kampanii z Ostaszewską nie słabną

Mimo prób załagodzenia sytuacji, sprawa wciąż pozostaje dla aktorki sporym obciążeniem wizerunkowym. Choć część fanów z pewnością zrozumiała jej stanowisko, to dla wielu wciąż będzie to podręcznikowy przypadek starcia szczytnych idei z brutalnym rynkiem reklamy. W bezlitosnym świecie celebrytów wszelkie takie nieścisłości rozprzestrzeniają się z zawrotną prędkością, szczególnie gdy dotykają drażliwych kwestii, które budzą skrajne emocje wśród publiczności. Problem wykracza już poza pojedynczą sesję zdjęciową czy wymianę zdań w mediach społecznościowych. Zmusza do zadania pytania o to, na ile wiarygodna może pozostać gwiazda budująca swój autorytet na solidnych wartościach, w starciu z komercyjnymi realiami. Ta granica w przypadku Ostaszewskiej została właśnie poddana surowej ocenie internautów.