Magdalena Narożna zrzuciła ubranie. W bikini kręci biodrami na plaży niczym Shakira

Grupa Piękni i Młodzi ruszyła w wakacyjną trasę. Zespół Magdaleny Narożnej sporo zarobi

Liderka grupy Piękni i Młodzi, 37-letnia Magdalena Narożna, należy do grona najpopularniejszych postaci na polskiej scenie disco polo. Jej karierę napędza ogromny sukces zespołu, z którym regularnie koncertuje w całej Polsce. Widzowie mogli ją również oglądać w szesnastej odsłonie programu "Taniec z Gwiazdami", gdzie rywalizację o kryształową kulę zakończyła w szóstym odcinku.

Dla formacji Piękni i Młodzi nadszedł właśnie niezwykle gorący okres, ponieważ rozpoczął się sezon koncertów plenerowych i festiwali. Choć kalendarz pęka w szwach, intensywna praca w miesiącach letnich przynosi potężne zyski. Według ustaleń "Super Expressu", za jeden występ na scenie Magdalena Narożna i jej zespół mogą zainkasować kwotę sięgającą 35 tysięcy złotych.

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Magdalena Narożna pręży ciało w skąpym bikini. Taniec niczym u Shakiry

Pomiędzy kolejnymi koncertami Magdalena Narożna znajduje czas na regenerację sił, dbając jednocześnie o odpowiednią promocję nowej twórczości. Majówkowy wypoczynek uwieczniła na wideo zrealizowanym na piaszczystej plaży. Artystka, ubrana w czarne, dwuczęściowe bikini ozdobione białymi grochami, zmysłowo poruszała biodrami w takt utworu "Money, money" – efektu niedawnej współpracy z wokalistką AGBE.

Zmysłowe wideo wywołało duże poruszenie w sieci, a sekcja komentarzy natychmiast zapełniła się pochlebstwami pod adresem artystki. Smukła sylwetka to efekt spektakularnej przemiany, jakiej wokalistka dokonała w ostatnich latach. Sama zainteresowana przyznała w mediach społecznościowych, że jej szczupła figura to zasługa regularnego ruchu i sportu, a nie drastycznych ograniczeń żywieniowych.

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