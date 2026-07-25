Piotr Kupicha zabezpieczył się na stare lata. Lider zespołu Feel inwestuje w nieruchomości i auta

Nie liczy na emeryturę. Piotr Kupicha buduje majątek

Piotr Kupicha zdaje sobie sprawę, że popularność na scenie bywa ulotna i z czasem może przeminąć. Z tego powodu frontman grupy Feel od wielu lat systematycznie zabezpiecza się pod kątem finansowym, myśląc o nadchodzących latach. W rozmowie z dziennikarzami "Super Expressu" odniósł się do swoich wcześniejszych wypowiedzi na temat emerytury, zauważając, że ta kwestia regularnie wzbudza gorące dyskusje wśród internautów.

Zobacz również: Piotr Kupicha podsumowuje lata na scenie z Feel. Czy coś by zmienił?

Piotr Kupicha ma niezłe zabezpieczenie na stare lata. Inwestuje w mieszkania, ziemię oraz samochody!

Twórca zaznaczył wyraźnie, że w jego opinii każdy obywatel ma obowiązek wziąć odpowiedzialność za swoją jesień życia. Według niego poleganie wyłącznie na państwowym wsparciu może okazać się zgubne, zwłaszcza w dobie rosnących wydatków na codzienne utrzymanie.

Pieniądze są ważne, zdrowie jest ważne, ale ja nie liczę na emeryturę, bo mam kilka mieszkań, które wynajmuję. Jedno mieszkanie to już jest jak emerytura - zdradził "Super Expressowi" lider Feel.

Artysta podkreślił, że opłaca wszystkie wymagane daniny i uczciwie wywiązuje się z obowiązków wobec ZUS-u. Zauważył jednak, że na przestrzeni lat wielu kolegów po fachu zaniedbywało tę sprawę, co w podeszłym wieku może skutkować bolesnym zderzeniem z rzeczywistością.

Zawsze płaciłem składki. Wiem, że artyści, muzycy grający w różnych zespołach często przez lata ich nie płacili. Później, gdy mają 70 lat, okazuje się, że wyliczona emerytura wynosi czasem tysiąc, półtora czy dwa tysiące złotych. Sami państwo wiecie, jak życie podrożało i ciężko jest za takie pieniądze przeżyć - mówił Kupicha.

Sonda Lubisz utwory zespołu Feel? Tak, kocham Nie, są słabe Kiedyś tak, dziś się znudziły Nie mam zdania

Wokalista jasno stawia sprawę: jego gwarancją spokoju w przyszłości jest rynek nieruchomości. Piotr Kupicha lokował swoje środki zarówno w lokalach mieszkalnych, jak i w gruntach. Te aktywa stanowią dla niego główną ochronę kapitału przed starością.

Ziemie i mieszkania przede wszystkim. To jest nasze zabezpieczenie, gdyby głos się wysypał czy coś się wydarzyło, mieć za co żyć - wyjaśnił.

Piotr Kupicha nie opiera swoich dochodów wyłącznie na graniu koncertów. Jako kompozytor i twórca sporej części repertuaru zespołu Feel, czerpie stałe zyski z praw autorskich do napisanych przez siebie kompozycji.

Jestem autorem praktycznie wszystkich piosenek, czy to w ZAiKS-ie, czy w innych organizacjach, i rzeczywiście rocznie mamy z tego tytułu dodatkowy dochód - mówi nam.

Frontman zespołu Feel nie ukrywa, że dążenie do komfortu materialnego jest dla niego czymś naturalnym. Podkreśla, że choć finanse nie są w życiu priorytetem, to dają mu i jego bliskim pożądaną stabilizację.

Zatankować samochód, opłacić mieszkanie, telefon, kupić dzieciom rzeczy, pojechać na wakacje - to wszystko kosztuje. Każdy chce jeździć lepszym samochodem i mieszkać w fajnym miejscu. To są normalne rzeczy - mówił.

Okazuje się, że oprócz inwestowania w rynek mieszkaniowy, artysta ma jeszcze inną słabość. W wolnym czasie Piotr Kupicha oddaje się motoryzacyjnej pasji, kolekcjonując wyjątkowe i rzadkie okazy starych pojazdów, które w jego ocenie posiadają specyficzny charakter.

Jestem mega fanem motoryzacji. Mam też sporo starych samochodów, uwielbiam dusze starych samochodów -one naprawdę inaczej pachną, ale to tylko ci, którzy kochają samochody zrozumią, że naprawdę one inaczej pachną, niż te nowe samochody. Jakość tych samochodów jest na niesamowitym poziomie, kocham stare samochody... Różne, od Mercedesów po Porsche - mówi nam Pior Kupicha.

45