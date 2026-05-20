Zmarła gwiazda znana z "Czterdziestolatka". Alicja Wolska zmagała się z ciężką chorobą. Co z pogrzebem? Jest data!

Zmarła Alicja Wolska z serialu "Czterdziestolatek"

Tragiczną wiadomość o śmierci 83-letniej gwiazdy przekazał o2.pl Rafał Dajbor. Powołał się przy tym na bezpośrednie wieści od rodziny zmarłej. Alicja Wolska odeszła, pozostawiając syna Adama oraz wnuczkę Oriettę. Artystka od dłuższego czasu walczyła z poważną chorobą.

Aktorka spełniała się głównie w rolach epizodycznych. Ogromną rozpoznawalność przyniosła jej postać koleżanki Magdy Karwowskiej w kultowym "Czterdziestolatku". Pojawiła się też w innych wielkich produkcjach, takich jak "Noce i dnie", "Na dobre i na złe" oraz "W rytmie serca". Dzięki swojemu niezwykłemu urokowi i naturalności przed kamerą, jej kreacje były dla wielu niezapomniane.

Wolska aktywnie działała w Związku Artystów Scen Polskich. W kwestiach zawodowych współpracowała z agencją SKENE. Co ciekawe, aktorka mimo podeszłego wieku wystąpiła na ekranie jeszcze w 2024 roku w serialu "Rojst Millenium", grała też w "M jak miłość".

Gdzie grała Alicja Wolska?

Urodzona 21 marca 1943 roku w Łukowie Wolska ukończyła warszawską szkołę teatralną. Swoje umiejętności prezentowała na scenach teatrów m.in. w Zielonej Górze, Sosnowcu oraz stolicy. Największą część swojej kariery teatralnej spędziła w warszawskiej Syrenie oraz Rampie. Później postanowiła działać na własną rękę, zakładając Agencję Artystyczną Alissa, gdzie tworzyła przedstawienia dedykowane najmłodszej publiczności. W 2015 roku jej dorobek uhonorowano medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Kiedy pogrzeb Alicji Wolskiej?

Aktorka zmarła 17 maja, a ceremonia pogrzebowa odbędzie się w środę, 22 maja. Uroczystości żałobne zaplanowano na godzinę 11:00 w Kościele Świętej Trójcy, który znajduje się przy ul. Solec 61 w Warszawie. Po mszy ciało zostanie pochowane na stołecznym Cmentarzu Bródnowskim.

