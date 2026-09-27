Czwarty odcinek "Tańca z Gwiazdami" za nami. Kto pożegnał się z parkietem w niedzielę 27 września?

"Wehikuł czasu" w "Tańcu z Gwiazdami". Gwiazdy podzieliły się intymnymi chwilami z życia

Czwarta runda bieżącej, 19. serii programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" upłynęła pod znakiem "Wehikułu czasu". W tym wydaniu polsatowskiego formatu nie zabrakło nostalgii, bowiem taneczne zmagania kręciły się wokół prywatnych przeżyć i najważniejszych wydarzeń z przeszłości uczestników.

Jak wcześniej ogłaszał Polsat, dziesięć duetów wciąż walczących o Kryształową Kulę miało za zadanie zaprezentować na parkiecie choreografie opowiadające ich unikalne życiowe doświadczenia. W roli gospodarza zadebiutował Piotr Kędzierski, dawny uczestnik tego tanecznego show i nowa twarz stacji.

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Zmiany w regulaminie "Tańca z Gwiazdami". Polsat stawia na nowości

Trwająca właśnie 19. odsłona tanecznych zmagań (a ogólnie 32. w historii formatu w Polsce) od pierwszego odcinka zaskakuje widzów licznymi innowacjami. Twórcy zapowiadali przełomowe rozwiązania i obietnicy dotrzymują – po wyjątkowych wieczorach takich jak "Akademia Czarnej Mamby" czy "Maryla Night", zaprezentowany niedawno "Wehikuł czasu" stanowi kolejny element odświeżonej konwencji programu.

Z każdym kolejnym występem stawka rośnie. Z 19. edycją polsatowskiego formatu pożegnały się już dwa duety, co potęguje stres u pozostałych na parkiecie gwiazd. Decyzja o tym, kto tym razem stracił szansę na finałowe laury, wywołała ogromne emocje.

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Eliminacje w 4. odcinku "Tańca z Gwiazdami" z 27 września. Znamy ostateczne wyniki

Bój o ostateczny tryumf jest coraz bardziej wymagający. W drugim tygodniu zmagań z show pożegnali się Monika Borzym i Michał Kassin, natomiast zaledwie tydzień później z rąk telewidzów polegli Matteo Brunetti i Izabela Skierska. W rezultacie do czwartej odsłony programu przystąpiło dziesięć początkowych dwunastu duetów.

W niedzielę, 27 września 2026 roku, po serii sentymentalnych prezentacji z cyklu "Wehikuł czasu", nadeszła decydująca chwila. Widzowie i sędziowie wskazali kolejną parę, która musiała odpaść z "Tańca z Gwiazdami". Komu nie udało się zdobyć odpowiedniej liczby głosów i sympatii jury?

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Tak przedstawia się punktacja jury w 4. odcinku programu:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka - 22 punkty

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz - 31 punktów

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka - 28 punktów

Helena Englert i Roman Osadchiy - 35 punktów

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna - 26 punktów

Dominik Rupiński i Estelle François - 28 punktów

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko - 26 punktów

Kaeyra i Kacper Rutka - 20 punktów

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska - 29 punktów

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz - 34 punkty

Decyzją ekspertów oraz osób głosujących z 19. edycją "Tańca z Gwiazdami" musiała pożegnać się Kaeyra tańcząca z Kacprem Rutką.

W następnej rundzie o Kryształową Kulę powalczą jeszcze:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

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