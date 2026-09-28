Znamy uczestników nowej edycji hitu TVN. Kto powalczy z zadaniami Adama Woronowicza?

Uczestnicy drugiego sezonu "Taskmastera". Kto zmierzy się z zadaniami Woronowicza?

Choć premierowa edycja show "Taskmaster" nadal bawi widzów stacji TVN, to władze telewizji podjęły już decyzję o kontynuacji. Do mediów trafiły nazwiska osób, które tym razem spróbują uporać się z niecodziennymi zadaniami.

Kolejna seria przyniesie nową wybuchową mieszankę charakterów. W programie wezmą udział: aktorka Anna Dereszowska, gwiazda telewizji Iza Krzan, aktor znany m.in. z hitu "1670" Michał Sikorski, stand-uper Piotr Szumowski oraz były siatkarz Andrzej Wrona. Nowa ekipa będzie musiała wykazać się dużą dozą kreatywności przy wykonywaniu poleceń, a ich efekty oceni oczywiście Adam Woronowicz.

Zasady drugiej edycji "Taskmastera" bez zmian

Sama mechanika formatu nie ulega zmianie. Niekwestionowanym i jedynym szefem wszystkich szefów w "Taskmasterze" nadal pozostaje Adam Woronowicz. To on przyznaje punkty, a swoim chłodnym spojrzeniem i oszczędną mimiką potrafi wywołać u gwiazd spore zakłopotanie. Będzie mu asystować Czarek Sikora. Rolą Asystenta jest dbanie o przestrzeganie regulaminu, włączanie stopera i baczne obserwowanie zachowań uczestników podczas wykonywania zadań.

Nowa obsada na pewno wniesie powiew świeżości i mnóstwo kreatywnych pomysłów. Będą też sytuacje nieprzewidywalne. Ostatnie słowo zawsze należy jednak do prowadzącego, a jego oceny bywają bardzo surowe i pozbawione dyskusji.

"Taskmaster" to prawdziwy hit stacji TVN

Włodarze telewizji mieli mocne powody, by tak szybko zdecydować się na drugi sezon. Program "Taskmaster" miał w prime time najlepszy start od pięciu lat. Pierwszy odcinek śledziło ponad milion osób. Z kolei średnia widownia po pierwszych trzech wydaniach ukształtowała się na poziomie blisko 900 tysięcy widzów.

Statystyki robią wrażenie. Jeśli zestawimy ten rok z analogicznym okresem ubiegłego roku w tym samym paśmie, okaże się, że format zyskał aż 34% więcej widzów w grupie komercyjnej (20-54 lata). To pozwoliło stacji TVN na pozycję lidera w poniedziałkowe wieczory we wszystkich kluczowych grupach.

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Zmagania pierwszej edycji nadal trwają w telewizji

Nowa drużyna dopiero wejdzie na ekrany, ale fani show nadal mogą emocjonować się wyczynami obecnych uczestników. O uznanie w oczach Adama Woronowicza zaciekle rywalizują Zofia Zborowska-Wrona, Żabson, Kazik Mazur, Rafał Rutkowski oraz Wiolka Walaszczyk.

Polski "Taskmaster" to adaptacja brytyjskiego hitu, która podzieliła los takich formatów jak "The Traitors" czy "The Floor" i bardzo przypadła do gustu widzom. Premierowe odcinki emitowane są w poniedziałki o 21:30 na antenie stacji TVN.

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