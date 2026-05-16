Eurowizja 2026 - głosowanie za darmo. Jak oddać głos bezpłatnie?

Zasady głosowania podczas Eurowizji 2026 ciekawią wiele osób. Jeśli nie wiecie, jak głosować na Alicję Szemplińską i czy można oddać darmowy głos, przychodzimy z pomocą. Właśnie dzisiaj w sobotę 16 maja odbywa się wielki finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska wystąpiła w półfinale 12 maja i wywalczyła sobie miejsce w finale. Niestety musimy Was zmartwić. Głosy na Alicję w finale będą mogły oddać tylko osoby, które w trakcie trwania głosowania będą przebywać poza terytorium naszego kraju.

Wiele osób zastanawia się, jak za darmo głosować na Eurowizji 2026. Niestety nie mamy dla Was dobrych wieści. Głosowanie na Eurowizji 2026 odbywa się wyłącznie odpłatnie - nawet online. Oznacza to, że nie ma możliwości zagłosowania na faworytów za darmo, tak jak jest to w przypadku Eurowizji Junior.

Zasady głosowania na Eurowizji 2026 są jasne. Jak co roku, by oddać głos na swojego ulubionego uczestnika konkursu można skorzystać z kilku opcji. Najczęściej wybieraną metodą jest wysłanie SMS-a z numerem odpowiadającym konkretnemu reprezentantowi. Koszt takiej wiadomości to 4,92 zł z VAT. Do wyboru jest jeszcze głosowanie online na Eurowizji 2026. Aby oddać głos w internecie na swoich faworytów najlepiej wejść na stronę www.esc.vote lub pobrać aplikację konkursu.

Ważne! Głosowanie rozpocznie się po występach wszystkich uczestników finału i potrwa około 18. minut.