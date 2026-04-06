Wesołe grafiki na Śmigus-dyngus

Kartka z życzeniami to prosty, a zarazem bardzo miły gest, który możesz wysłać online. Coraz więcej osób wybiera taką formę, ponieważ jest szybka i pozwala dotrzeć do każdego, nawet na drugim końcu świata. Obrazek można również wydrukować i dołączyć do wielkanocnego prezentu, co sprawi dodatkową radość. Poniższe oryginalne kartki wielkanocne z pewnością umilą świąteczny, mokry poranek.

Śmieszne życzenia na Lany Poniedziałek

Dobrze dobrane słowa potrafią rozbawić i poprawić humor na cały dzień. Jeśli szukasz czegoś innego niż klasyczne wierszyki, te propozycje są właśnie dla ciebie. To krótkie i zabawne teksty, które idealnie pasują do radosnego charakteru lanego poniedziałku. Wybierz idealne gotowe życzenia na Śmigus-dyngus i wyślij je znajomym.

Uważaj na siebie i miej oczy szeroko otwarte, bo dziś nikt nie jest bezpieczny. Niech ten dzień będzie pełen śmiechu, wody i dobrej zabawy. Wesołego Alleluja!

Z okazji Lanego Poniedziałku życzę Ci suchych ubrań, szybkiego refleksu i celnego oka. Niech dzisiejszy dzień przyniesie Ci mnóstwo radości i ani chwili nudy. Wesołych Świąt!

Dziś tradycja każe lać wodę, więc nie miej nikomu za złe mokrego psikusa. Baw się dobrze, śmiej się głośno i ciesz się świąteczną atmosferą. Radosnego Śmigusa-dyngusa!

Mokrych niespodzianek z każdej strony i uśmiechu od ucha do ucha. Niech tegoroczny Śmigus-dyngus będzie niezapomniany i pełen pozytywnej energii. Alleluja!

Z okazji Wielkanocy przesyłam wiadro najlepszych życzeń. Niech ten poniedziałek będzie tak samo radosny, jak całe święta. Wesołego i mokrego dnia!

Dziś każda kropla wody przynosi szczęście, więc nie chowaj się przed deszczem życzliwości. Życzę Ci wspaniałej zabawy w gronie najbliższych. Wesołego Lanego Poniedziałku!

Alleluja! Niech ten dzień zmyje wszystkie smutki, a pozostawi tylko uśmiech. Pamiętaj, że im bardziej mokro, tym weselej. Wszystkiego dobrego!

Wesołych Świąt! Życzę Ci, żeby dzisiejsze polewanie wodą było tylko zapowiedzią strumienia pomyślności przez cały rok. Baw się wyśmienicie i nie daj się zaskoczyć!

Darmowe kartki na Lany Poniedziałek do pobrania

Poniżej znajduje się galeria grafik, które możesz pobrać i wysłać swoim bliskim. Obrazki utrzymane są w wesołym, świątecznym klimacie, więc każdy powinien znaleźć coś odpowiedniego. Możesz je wysłać przez komunikator, opublikować w mediach społecznościowych lub po prostu zapisać na pamiątkę. Wszystkie e-kartki na Wielkanoc 2026 są dostępne za darmo i gotowe do użycia.

Tradcyje Wielkanocne. Sprawdź jak dobrze je znasz! (QUIZ) Pytanie 1 z 7 Jakie zwierze jest symbolem świąt Wielkanocnych? Zajączek Baranek Żaba Następne pytanie