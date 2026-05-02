Julia Wieniawa pokazała projekt nowej łazienki w domu pod lasem. Aktorka nie oszczędza na luksusie

Nieruchomości Julii Wieniawy. Gwiazda posiada luksusowy dom w lesie

Zarobki 27-letniej aktorki pozwalają jej na odważne inwestycje finansowe. W wywiadzie udzielonym Radiu Eska Julia Wieniawa przyznała, że smykałkę do biznesu odziedziczyła po swojej mamie. Marta Wieniawa-Narkiewicz na co dzień pełni funkcję menadżerki piosenkarki i to ona namówiła osiemnastoletnią wówczas córkę do zakupu pierwszego mieszkania. Z upływem lat gwiazda zrozumiała, że majątek należy mądrze pomnażać i wciąż dba o swoje finanse.

Obecnie piosenkarka dysponuje kilkoma lokalami mieszkaniowymi w stolicy. Własne nieruchomości traktuje jako fundament finansowego bezpieczeństwa i gwarancję życiowej stabilizacji na długie lata. Spora część posiadanych przez artystkę apartamentów jest przeznaczona na wynajem, co przynosi jej regularne zyski. Sama celebrytka na co dzień zamieszkuje przestronny, dwupoziomowy apartament z dużym tarasem zlokalizowany na warszawskim Żoliborzu.

Jakiś czas temu jurorka programu "Mam Talent" wzbogaciła się o dom położony w okolicach Serocka nad Zalewem Zegrzyńskim. Posiadłość została wykończona z ogromnym rozmachem i oferuje między innymi profesjonalne studio nagraniowe, siłownię oraz strefę spa z sauną. Choć leśna chatka od początku prezentowała się zjawiskowo, to jej właścicielka zdecydowała się na gruntowny remont, a postępy prac chętnie relacjonuje w sieci.

Julia Wieniawa szykuje łazienkę dla gości. Pomaga jej znana architektka

W lutym tego roku celebrytka zaprezentowała odnowioną łazienkę wykończoną w całości błyszczącym marmurem. Prace nad posiadłością wciąż jednak trwają i obejmują kolejne ważne pomieszczenia, nad którymi czuwa profesjonalna architektka wnętrz. Podczas tegorocznej majówki Julia Wieniawa opublikowała w sieci wizualizację zupełnie nowej, niezwykle eleganckiej łazienki przeznaczonej wyłącznie dla odwiedzających ją gości.

Współpraca gwiazdy z projektantką Olą Ziarek nad tym konkretnym pomieszczeniem wymagała sporo czasu i cierpliwości. Sama aktorka otwarcie przyznała, że plany architektoniczne były wielokrotnie modyfikowane, zanim ostatecznie udało się osiągnąć zadowalający kompromis. Wreszcie jednak dopięto wszystko na ostatni guzik.

"Projekt mojej łazienki gościnnej w lesie. Zmieniałyśmy koncepcję z 5 razy, ale wreszcie mamy to. Nie mogę się jej doczekać na żywo - napisała zachwycona gwiazda."

Efekty wytężonej pracy projektantki oraz samej właścicielki można podziwiać na udostępnionych przez nią materiałach w mediach społecznościowych. W naszej galerii można szczegółowo przyjrzeć się temu, jak luksusowo będzie prezentować się ostateczne wnętrze leśnego domu artystki. Projekt zdecydowanie robi duże wrażenie.

