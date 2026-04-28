Jerzy Antczak przerywa milczenie po fatalnym upadku. Mówi o wózku inwalidzkim i nowym celu

Jerzy Antczak zdradza szczegóły swojego stanu zdrowia

Na początku lutego 2026 roku do mediów trafiły niepokojące informacje o stanie zdrowia Jerzego Antczaka. Jego syn, Mikołaj, przekazał wówczas, że ojciec doznał upadku i musiał zostać hospitalizowany. Późniejsze doniesienia były nieco bardziej optymistyczne – reżyser trafił do specjalistycznej kliniki rehabilitacyjnej, gdzie otrzymywał silne leki przeciwbólowe i poddawany był intensywnej terapii. Od początku było jednak wiadomo, że czeka go długa i trudna droga do odzyskania sprawności.

Niedawno twórca kultowych "Nocy i dni" postanowił osobiście odnieść się do swojej sytuacji. W opublikowanym pod koniec kwietnia wpisie ujawnił, że wynikiem jego niefortunnego upadku było pęknięcie kości ogonowej. Jak sam przyznał, "wyglądało na to, że czeka mnie wózek inwalidzki". Te słowa robią ogromne wrażenie, zwłaszcza że wypowiada je osoba, która niebawem będzie obchodzić 97. urodziny.

Reżyser Jerzy Antczak o trudnych chwilach w szpitalu i życiowej pokorze

Antczak w swoim wpisie nie unikał trudnych tematów. Bez ogródek opisał dwa miesiące spędzone w szpitalnej sali, ogromne cierpienie fizyczne i żmudny proces powrotu do zdrowia. Z jego słów bije autentyczność człowieka, który nagle musiał zmierzyć się z wizją utraty własnej niezależności i koniecznością polegania na innych.

Wyznanie to nabiera szczególnego znaczenia, gdy weźmiemy pod uwagę, że autorem tych słów jest jedna z najważniejszych postaci w historii polskiej kinematografii. Reżyser, dotychczas kojarzony z niezłomnością i artystycznym wizjonerstwem, ukazał się z zupełnie innej, niezwykle ludzkiej strony – jako osoba krucha, cierpiąca, pełna obaw, ale zarazem niezwykle świadoma swojej sytuacji. Słynny twórca stwierdził, że ten trudny okres

... wyzwolił we mnie pokorę akceptacji decyzji Boga

Takie sformułowanie świadczy o głębokiej refleksji nad własnym życiem i ograniczeniami ludzkiego ciała, a nie o chęci wywołania sztucznego współczucia.

Plany Jerzego Antczaka. Nowa książka o ukochanej żonie

Mimo dramatycznych przejść, w wypowiedziach Jerzego Antczaka można dostrzec wyraźne światełko w tunelu. Reżyser wyjawił swoje plany na najbliższe miesiące. Maj ma być okresem intensywnej rekonwalescencji, natomiast od czerwca do września zamierza całkowicie poświęcić się pisaniu książki, której główną bohaterką będzie Jadwiga Barańska.

Wybór tematu jest nieprzypadkowy. Książka pod tytułem "Jadzia – dar przeznaczenia" ma być wyjątkowym hołdem dla jego zmarłej 24 października 2024 roku żony. Antczak postawił sobie za cel wydanie publikacji dokładnie 24 października 2026 roku, w drugą rocznicę jej śmierci. Ta data to nie tylko symboliczny gest, ale też dowód na to, że proces leczenia to dla niego coś więcej niż tylko powrót do sprawności fizycznej. To także chęć zrealizowania ważnego osobistego projektu.

Wsparcie od fanów dla Jerzego Antczaka

W dzisiejszym świecie mediów łatwo jest sprowadzić każdą historię do szokującego nagłówka. W tym przypadku najbardziej uderzająca jest wizja wózka inwalidzkiego u 96-letniego twórcy. Jednak przekaz Antczaka ma znacznie szerszy kontekst. To nie tylko sucha informacja medyczna, ale przejmująca opowieść o człowieku, który mimo ciężkiego doświadczenia nie skupia się na utracie, ale na celach, które chce jeszcze zrealizować.

Prawdopodobnie to właśnie ta determinacja sprawiła, że wpis reżysera spotkał się z tak ogromnym odzewem. W sekcji komentarzy zaroiło się od słów otuchy, życzeń szybkiego powrotu do zdrowia i zapewnień o niesłabnącym wsparciu ze strony wiernych fanów. W obliczu bólu i lęku, Jerzy Antczak odnalazł to, co najistotniejsze – sens i cel, które motywują go do dalszej walki.

