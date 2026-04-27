Maja Oleśków triumfuje w finale "Szansy na sukces". Jeden szczegół za kulisami skradł całe show

Maja Oleśków wygrywa Szansę na sukces

Ostatni odcinek telewizyjnego show od pierwszych minut trzymał w napięciu. Na początku pretendenci do wygranej zaprezentowali się u boku znanych artystów, a następnie trzy uczestniczki z największym poparciem widzów zmierzyły się w repertuarze solowym. To właśnie te finałowe wykonania zaważyły na końcowych losach rywalizacji. W momencie odczytania przez gospodarza nazwiska triumfatorki całe studio zamarło w pełnym oczekiwania bezruchu. Zaledwie ułamek sekundy później rozległy się potężne owacje, a radosna atmosfera błyskawicznie opanowała całą zgromadzoną publiczność. Reakcja triumfatorki była w pełni naturalna i zwyciężczyni nie potrafiła powstrzymać płynących po policzkach łez wzruszenia, co chwyciło za serce wszystkich zgromadzonych wokół sceny.

Enej, Natalia Przybysz i Kasia Stankiewicz w muzycznych duetach

Decydujące starcie obfitowało we wspólne występy z czołowymi postaciami polskiej estrady. Przyszła triumfatorka stanęła przed mikrofonem w towarzystwie chłopaków z zespołu Enej, z kolei Mateusz Chmielowiec zaprezentował swoje umiejętności wokalne u boku Mieczysława Szcześniaka. Patrycja Kulicka stworzyła zgrany duet z Kasią Stankiewicz, Emilia Cyran zaśpiewała z Danutą Błażejczyk, natomiast Magdalena Michalak połączyła siły z formacją Pod Budą, a Gabriela Zając wystąpiła z Natalią Przybysz. Telewidzowie mogli również podziwiać Łukasza Zagrobelnego w repertuarze wykonanym wspólnie z Błażejem Klimaszką. Wszystkie muzyczne duety zaprezentowane tego wieczoru dostarczyły zgromadzonej publiczności ogromnej dawki artystycznych wrażeń, oferując bardzo zróżnicowany repertuar od nastrojowych piosenek po mocne, porywające uderzenia.

Zaskakujące kreacje Kasi Stankiewicz i Natalii Przybysz

Ostatnia odsłona programu okazała się również prawdziwą rewią mody, ponieważ zaproszeni goście postawili na bardzo wyraziste stroje.

Natalia Przybysz przykuwała uwagę za sprawą powłóczystej kreacji o krwistoczerwonym odcieniu. Ten niezwykle wyrazisty ubiór doskonale współgrał z jej artystyczną charyzmą.

Kasia Stankiewicz zdecydowała się na zupełnie odmienną estetykę, prezentując się w obszernym, czarnym garniturze uzupełnionym krawatem, co zagwarantowało jej współczesny wizerunek.

Danuta Błażejczyk zaprezentowała się w szykownym zestawie, w którym głęboka czerń została przełamana koszulą w interesujące wzory.

Łukasz Zagrobelny postawił na modową klasykę, zakładając ciemnoniebieską marynarkę zestawioną z neutralnymi dodatkami.

Mieczysław Szcześniak udowodnił, że tradycyjny ubiór można ożywić drobnymi detalami, wprowadzając do wizytowego stroju intrygujące elementy.

Członkowie grupy Enej zadbali o luźną i barwną atmosferę, gdzie szczególną uwagę zwracał jeden z muzyków w różowym garniturze, co doskonale korespondowało z nieskrępowaną energią formacji.

Natalia Przybysz w rockowej interpretacji Mai Oleśków

Kiedy wybrzmiały ostatnie akordy występów z gwiazdami, nadszedł czas na najbardziej wymagający etap rywalizacji. Trzy najlepsze wokalistki musiały zaprezentować się w wylosowanych przez siebie utworach, bazując wyłącznie na własnych umiejętnościach i udowadniając swój prawdziwy potencjał. Los sprawił, że Mai Oleśków przypadła w udziale kompozycja zatytułowana "Miód" z repertuaru Natalii Przybysz. Młoda piosenkarka zrezygnowała z wiernego kopiowania oryginału, decydując się na to, aby zaprezentować utwór w niezwykle drapieżnej i rockowej aranżacji, czym natychmiast przekonała do siebie słuchaczy. Artystka udowodniła szeroką skalę swoich możliwości wokalnych, co przypieczętowało jej finałowe zwycięstwo.

W solowych zmaganiach wzięły udział również Natalia Mączyńska i Patrycja Kulicka. Obie artystki zdecydowały się na znacznie spokojniejsze podejście do wylosowanego repertuaru, gdzie główny nacisk położony został na budowanie wyjątkowego nastroju, co stanowiło interesującą przeciwwagę dla wulkanicznej energii zwyciężczyni. To doskonale pokazało, jak różnorodnymi artystycznymi ścieżkami podążają młodzi wokaliści.

Maja Oleśków zadebiutuje na opolskim festiwalu

Triumf w kultowym programie telewizyjnym daje laureatce znacznie więcej niż tylko pamiątkową statuetkę. Młoda artystka otrzymała możliwość zaśpiewania podczas koncertu "Debiuty" organizowanego w ramach 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Występ na deskach tamtejszego amfiteatru stanowił w przeszłości trampolinę do sukcesu, dzięki której wielu młodych artystów wywalczyło sobie stałe miejsce na polskiej estradzie, co dla tegorocznej laureatki jest ogromną szansą. Finałowy werdykt po raz kolejny potwierdził, że największym atutem telewizyjnego formatu pozostają prawdziwe uczucia i sytuacje wymykające się reżyserskim ramom.

Kiedy główne światła skupione były na rozradowanej piosenkarce, z dala od centrum wydarzeń ojciec utalentowanej dziewczyny dyskretnie ocierał spływające po twarzy łzy, co stanowiło niezwykle piękne podsumowanie całego dnia. Całe to niedzielne popołudnie upłynęło pod znakiem doskonałych brzmień i takich właśnie autentycznych wzruszeń.