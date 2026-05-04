Hanna Bieluszko zdradza, z jakim rakiem walczy. Gwiazda była bliska śmierci

Hanna Bieluszko ujawnia prawdę o nowotworze

Hanna Bieluszko mierzy się z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi. Miesiąc temu wyszło na jaw, że nie jest to przelotna niedyspozycja, ale niezwykle trudna walka o powrót do pełni sił oraz o życie. Kolejne fakty na temat jej stanu zdrowia właśnie ujrzały światło dzienne.

Gwiazda znana m.in. z "Barw szczęścia" oraz "M jak miłość" zmaga się z groźnym nowotworem. Początkowo nie zdradzano, jaka to dokładnie choroba. Wiadomo było jedynie, że chodzi o raka. Aktorka ma za sobą bardzo poważny zabieg operacyjny, który miał uratować jej życie, ale jego konsekwencje okazały się dramatyczne. Pojawiło się m.in. uszkodzenie nerwu i częściowy niedowład kończyny dolnej, a najbardziej ucierpiała stopa.

Sytuacja wciąż jest trudna, bo ciężka choroba bardzo osłabiła organizm gwiazdy, która obecnie potrzebuje długiej i niezwykle kosztownej rehabilitacji. Mimo wygranej z najpoważniejszym zagrożeniem przed Hanną Bieluszko długa i trudna droga powrotu do sprawności, a jej kolejne występy na scenie są bardzo niepewne.

Walka o zdrowie aktorki z "M jak miłość"

Hanna Bieluszko stara się zgromadzić środki potrzebne na rehabilitację. Założony cel wynosi ponad 200 tys. zł, a do tej pory zbiórka, która jest prowadzona pod skrzydłami Fundacji VOTUM, przyniosła ponad 119 tys. zł (stan na początek maja).

Hanię dotknęła zabójcza choroba. Udała się walka o życie, jednak w trakcie tej wycieńczającej organizm walki kruchy organizm poniósł ogromne uszkodzenia. Teraz niezbędna jest kolejna walka – o powrót do sprawności, żeby mogła wrócić do zdrowia i jak najszybciej znów stanąć na scenie. Potrzebna jest intensywna, specjalistyczna i niestety kosztowna rehabilitacja. A my prosimy, żeby ją w tym wesprzeć - czytamy w opisie zrzutki.

Niedawno aktorka porozmawiała z portalem Onet i opowiedziała więcej o swoich problemach zdrowotnych, zdradzając, że cierpi na raka jelita grubego.

Kiedy w eleganckim towarzystwie zaczynałam mówić o moim raku, czułam, jakbym zrobiła coś niestosownego. Taki bąk puszczony między kulturalnymi ludźmi, którzy zupełnie nie wiedzą, jak się zachować: skomentować czy lepiej udawać, że się nie usłyszało. Rak to jedno, ale rak jelita grubego... Bo ja mam raka jelita grubego, proszę państwa. A przecież "damy" nie tylko nie puszczają bąków ani nawet mają jelita, zwłaszcza grubego - zdradziła aktorka dobrze znana fanom polskich seriali.

