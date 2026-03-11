Gwiazda TikToka zachwyciła w "Must Be The Music". Dawid Kwiatkowski poprosił o jedno

Wokalistka, która podbiła internet, zaprezentowała się przed jurorami popularnego programu telewizyjnego. Wanesa Adamska, posługująca się pseudonimem Wani, to utalentowana młoda artystka, która zdobyła rozgłos dzięki swojej wersji przeboju Pezeta "Dom nad wodą". Jej wykonanie szybko stało się viralem. Teraz Wani zdecydowała się na kolejny krok i w towarzystwie zespołu Fluid wzięła udział w castingu do "Must Be The Music". Jej występ wywarł ogromne wrażenie na obecnych w studiu.

Wani z TikToka podbija scenę "Must Be The Music"

Grupa Fluid zdecydowała się wykonać podczas przesłuchania swój autorski kawałek. Muzycy zagrali utwór "Było miło", który jest efektem współpracy Wani z Igorem Herbutem, liderem formacji LemON. Jurorzy od samego początku byli zachwyceni. Natalia Szroeder przyznała, że doskonale zna ten utwór i często towarzyszy jej on podczas jazdy samochodem. Słów uznania nie szczędził również Dawid Kwiatkowski. Po zakończeniu występu wokalista poprosił Wani o wykonanie fragmentu przeróbki, która przyniosła jej internetową popularność. Młoda artystka bez wahania zgodziła się na tę prośbę, a w studiu zabrzmiał utwór, który pokochali internauci.

Wani i zespół Fluid zachwycili internautów i jurorów

Chociaż to Wanesa cieszy się największą rozpoznawalnością, na scenie wspiera ją zespół Fluid. Formacja składa się z grupy znajomych, których połączyła wspólna muzyczna pasja. Zespół istnieje od 2022 roku. Obok Wani, w jego skład wchodzą: gitarzyści Patryk Kuzia i Dariusz Kowal, basista Damian Rumbuć, klawiszowiec Przemysław Kaweński oraz perkusista Grzegorz Kurpiel.

Jak tłumaczą muzycy, nazwa Fluid odnosi się do pozytywnej energii, a ich nadrzędnym celem jest tworzenie muzyki łączącej ludzi. Występ w telewizyjnym show pokazał, że drzemie w nich ogromny potencjał. Po tak entuzjastycznym przyjęciu przez jury, droga do kariery wydaje się stać przed nimi otworem.

