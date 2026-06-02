Ania Karwan wydała nowy utwór. W teledysku wystąpiła m.in. Katarzyna Zielińska

Ania Karwan szczerze o nowym singlu. Utwór opowiada o bolesnym rozstaniu

Piosenkarka nie ukrywa, że najnowsza kompozycja bazuje bezpośrednio na jej własnych, bardzo osobistych przeżyciach.

"Wiem, co było warto" to osobista historia o zamykaniu ważnego etapu życia. Relacja, z którą się pożegnałam, zostawiła po sobie gorycz i tęsknotę, ale z czasem zrozumiałam, że była to jedna z ważniejszych decyzji w moim życiu. Dzisiaj wiem, jak ważne jest słuchanie siebie, swoich potrzeb i niewyrażanie zgody na przekraczanie własnych granic

– zaznacza oficjalnie artystka, podsumowując genezę swojego najnowszego wydawnictwa.

Katarzyna Zielińska w teledysku Anny Karwan. Klip ukazuje autentyczne rozmowy

Obrazowi towarzyszącemu piosence "Wiem, co było warto" przyświeca konkretna idea, polegająca na rezygnacji ze sztucznych scen na rzecz prawdziwych dialogów prowadzonych przez bliskie sobie znajome. Przed kamerą pojawiły się Iga Sarzyńska-Komorowska, Katarzyna Zielińska, Anna Salomon i Magdalena Lenarczyk, czyli osoby mające za sobą życiowe zakręty, ale ostatecznie docierające do wyznaczonych celów. Udział zaproszonych gości nadaje projektowi unikalny wymiar, będąc równocześnie dowodem na potęgę kobiecej solidarności w najcięższych momentach. Ania Karwan zaznacza, że zależało jej na ukazaniu wagi bliskości w chwilach pełnych życiowych zawirowań, a także wtedy, gdy ostatecznie nastaje spokój.

Ania Karwan wspiera kobiety. Nowy singiel to ważny manifest niezależności

Najnowszy utwór "Wiem, co było warto" stanowi nie tylko interesującą nowość muzyczną, ale przede wszystkim silny komunikat do pań, które cały czas próbują stawiać swoje dobro na pierwszym miejscu. Wokalistka konsekwentnie buduje swój przekaz artystyczny, z każdym kolejnym singlem umacniając wizję pewnej siebie kobiety, doskonale znającej własne granice i pragnienia.

