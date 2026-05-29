Tak zaczynała Alicja Majewska. Jej kariera to gotowy scenariusz na film

Alicja Majewska, ikona polskiej sceny muzycznej, swoją artystyczną drogę rozpoczęła w 1968 roku, debiutując na IV Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. Zanim jednak na stałe poświęciła się muzyce, ukończyła studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1971–1974 była solistką popularnego zespołu Partita, z którym zdobywała pierwsze sceniczne szlify. Prawdziwy przełom w jej solowej karierze nastąpił w 1975 roku na festiwalu w Opolu. To właśnie tam za brawurowe wykonanie utworu „Bywają takie dni” otrzymała nagrodę główną, otwierając sobie drzwi do wielkiej sławy.

Alicja Majewska miała szczęście. Jej największy hit powstał z myślą o...

Królowa festiwali i głos kultowego serialu. Te przeboje nuciła cała Polska

Kariera Alicji Majewskiej nierozerwalnie związana jest z festiwalami, na których regularnie zdobywała najważniejsze laury. Piosenki takie jak „Jeszcze się tam żagiel bieli”, „Odkryjemy miłość nieznaną” czy „Marsz samotnych kobiet” stały się nie tylko festiwalowymi hymnami, ale także ponadczasowymi przebojami. Jej głos znają również fani kultowego serialu "07 zgłoś się", w którym wykonała niezapomnianą piosenkę „Przed nocą i mgłą”. Przez całą karierę towarzyszy jej kompozytor Włodzimierz Korcz, z którym tworzy jeden z najtrwalszych i najbardziej owocnych duetów artystycznych w Polsce. W ostatnich latach artystka zyskała sympatię nowego pokolenia widzów jako trenerka w popularnym programie „The Voice Senior”.

Niezmienna klasa i elegancja. Za to pokochali ją Polacy

Alicja Majewska od dekad jest symbolem nieprzemijającej klasy i elegancji. Widzowie pokochali ją nie tylko za potężny, charakterystyczny głos i niezwykłą muzykalność, ale także za sceniczną kulturę. Jej występy zawsze cechuje profesjonalizm, spokój i szacunek dla publiczności. Nigdy nie goniła za chwilowymi trendami, pozostając wierna swojemu stylowi. To właśnie ta autentyczność i artystyczna konsekwencja sprawiły, że zdobyła serca milionów Polaków i stała się jedną z najbardziej szanowanych postaci na polskiej scenie muzycznej.

Niezwykła metamorfoza Alicji Majewskiej. Jak zmieniała się na przestrzeni dekad?

Przez ponad 50 lat kariery scenicznej wizerunek Alicji Majewskiej ulegał naturalnym zmianom, zawsze jednak pozostając synonimem elegancji. Na archiwalnych zdjęciach z lat 70. i 80. możemy zobaczyć ją w charakterystycznych dla tamtych czasów fryzurach i kreacjach. Mimo zmieniającej się mody, artystka zawsze zachowywała swój styl. Jej znakiem rozpoznawczym stała się nienaganna fryzura i klasyczne, gustowne stroje, które podkreślają jej urodę, nie przytłaczając osobowości. Dziś, mimo upływu lat, wciąż zachwyca promiennym uśmiechem i niezwykłą energią, udowadniając, że prawdziwa klasa nigdy nie wychodzi z mody.

Życie prywatne trzymała z dala od mediów. Jej jedyne małżeństwo zakończyło się rozwodem

Alicja Majewska należy do grona gwiazd, które niezwykle cenią sobie prywatność. Artystka rzadko mówi o swoim życiu osobistym, skupiając się na działalności artystycznej. W latach 1972–1984 jej mężem był konferansjer Janusz Budzyński. Było to jedyne małżeństwo piosenkarki, które zakończyło się rozwodem. Po tym doświadczeniu w pełni poświęciła się pracy, konsekwentnie chroniąc swoją prywatność przed zgiełkiem mediów.

Nie zwalnia tempa i wciąż zachwyca. Czym dziś zajmuje się artystka?

Mimo ogromnego dorobku artystycznego Alicja Majewska ani myśli o emeryturze. Wciąż jest aktywna zawodowo, regularnie koncertuje i nagrywa nowe utwory. W 2022 roku wydała doskonale przyjęty album „Piosenki Korcza i Andrusa”. Jej talent i wkład w polską kulturę są nieustannie doceniane, o czym świadczą liczne nagrody otrzymane w ostatnich latach. W 2020 roku została uhonorowana Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, w 2022 odebrała SuperWiktora za całokształt kariery, a rok później Bursztynowego Słowika. Pod koniec 2024 roku odznaczono ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2025 roku fani ponownie mogli oglądać ją w roli trenerki w programie „The Voice Senior”.