Wanda Kwietniewska i Igor Herbut nagrali "Siedem życzeń". Kultowy przebój z lat 80. powraca na winylu

Wanda Kwietniewska i Igor Herbut promują jubileuszowe wydanie płyty z serialu

Odświeżona kompozycja powstała w wyniku współpracy słynnej wokalistki z popularnym zespołem LemON. Artyści postanowili zaprezentować słuchaczom klasyczny utwór w zupełnie nowym świetle. Wspólne dzieło muzyków stanowi główny element promocji specjalnego albumu pod tym samym tytułem, który właśnie trafia do sprzedaży. Twórcy zachowali duszę oryginału przy jednoczesnym wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań brzmieniowych.

Telewizyjna produkcja z lat osiemdziesiątych wykreowała hity słuchane przez kolejne pokolenia Polaków. Fani formatu po raz pierwszy mogą kupić ścieżkę dźwiękową zapisaną na czarnym krążku winylowym. Wydawnictwo oferuje całkowicie zmienioną okładkę oraz dodatkową piosenkę. Kompozycje wymyślone pierwotnie w 1984 roku przez Johna Portera i opatrzone tekstami Macieja Zembatego zostały ponownie zarejestrowane przez artystów piętnaście lat temu.

Początki pracy nad tymi wyjątkowymi piosenkami wiązały się z ogromnym zaangażowaniem całego zespołu. Piosenkarka wspomina tamten okres jako czas pełen niesamowitej energii i nieskrępowanej niczym twórczej wolności.

Pomysł nagrania tego materiału narodził się w głowie Maćka Zembatego i Johna Portera. Szukali czegoś nowego, świeżego. Trafili akurat na nasz utwór "Fabryka marzeń" i uznali, że właśnie Wanda i Banda powinna to zaśpiewać

Wanda Kwietniewska podkreśla również niezwykłe tempo powstawania kultowych przebojów. Artyści zamknęli się w słynnym warszawskim studiu na Wawrzyszewie i zrealizowali cały materiał w zaledwie kilkadziesiąt godzin.

To była fantastyczna przygoda. Materiał był świetnie przygotowany, więc całość nagraliśmy właściwie w dwa albo trzy dni. Wszyscy byliśmy szczęśliwi.

Wanda Kwietniewska musiała odtworzyć materiał. Stare nagrania zniknęły

Telewizyjna premiera serialu opóźniała się przez dłuższy czas. Po pierwszej emisji produkcja natychmiast przyciągnęła miliony widzów przed telewizory. Przeboje ze ścieżki dźwiękowej błyskawicznie stały się wielkimi hitami. Z biegiem lat dostęp do pierwotnych taśm stawał się coraz trudniejszy. Właśnie z tego powodu piętnaście lat temu gwiazda zdecydowała się wejść do studia i zarejestrować cały kultowy materiał od nowa.

Powiedziałam muzykom jedno: mamy to nagrać tak, żeby nie dało się odróżnić od oryginału. Zachowaliśmy aranżacje, klimat, nawet drobne niuanse. Udało się odtworzyć tamten nastrój w dziewięćdziesięciu procentach

Igor Herbut i zespół LemON na nowej płycie winylowej "Siedem życzeń"

Na jubileuszowym krążku słuchacze znajdą jedenaście doskonale znanych kompozycji. Największą niespodziankę stanowi dodatkowy utwór zrealizowany wspólnie z zespołem LemON. Połączenie sił z Igorem Herbutem sprawiło, że legendarna piosenka zyskała zupełnie inną warstwę muzyczną i ładunek emocjonalny.

Igor jak sam mówi, ma ogromny sentyment do samego serialu jak i przede wszystkim utworu, który ten serial otwierał, więc postanowił stworzyć nową aranżację i wnieść swoje emocje, interpretację i wrażliwość. To piękne spotkanie dwóch pokoleń

Wydawcy przygotowali dla fanów specjalną oprawę graficzną tego kolekcjonerskiego przedmiotu. Za produkcję całości odpowiadają specjaliści z Legend Polskiej Muzyki oraz N-TEQ. Całe przedsięwzięcie jest ważnym elementem szerszego projektu prowadzonego prężnie przez wytwórnię SAYHi. Wszystkie te działania mają na celu ocalenie od zapomnienia najważniejszych dzieł rodzimej fonografii.

Winyl z przebojami z serialu o czarnym kocie Rademenesie zabiera słuchaczy w niesamowitą podróż do barwnych lat osiemdziesiątych. Sukces tego wydawnictwa udowadnia ponad wszelką wątpliwość, że perfekcyjnie wyprodukowane przeboje nigdy nie tracą na aktualności.