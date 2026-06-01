Łukasz Nowicki z żoną na rodzinnej Komunii Świętej w Tatrach. Na gości czekała gigantyczna dmuchana zjeżdżalnia

Tradycja przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej w naszym kraju niezmiennie łączy w sobie głębokie przeżycia duchowe z celebrowaniem w gronie najbliższych. Choć dla wielu najważniejszy pozostaje wymiar religijny, w tle nieustannie toczą się burzliwe dyskusje dotyczące wyboru odpowiedniego stroju, idealnego lokalu czy też wymarzonych podarunków. Z identycznymi problemami mierzą się na co dzień przedstawiciele polskiego show-biznesu, organizując komunijne uroczystości dla swoich pociech. Niedawno wizytą na tej ważnej uroczystości w swojej rodzinie podzielili się Łukasz i Olga Nowiccy.

Komunijne trendy u gwiazd dzielą Polaków

Temat celebryckich uroczystości komunijnych niezmiennie generuje w mediach lawinę komentarzy. Opinię publiczną rozpalają zarówno klasyczne stroje, na jakie postawiła chociażby Paulina Sykut-Jeżyna, jak i bardziej ekstrawaganckie wybory modowe Elizy Trybały oraz jej córek. Głośno komentowano również decyzję Iwony Węgrowskiej, która przygotowała dla swojej pociechy kilka różnych sukienek na ten wyjątkowy dzień. Trzeba jednak przypomnieć, że część znanych postaci, takich jak Edyta Górniak czy Małgorzata Rozenek-Majdan, z różnych względów całkowicie zrezygnowała z przystąpienia swoich dzieci do tego sakramentu.

20

Łukasz Nowicki na rodzinnej Komunii w Tatrach

W tym roku sakrament przyjęła Blanka, dziewczynka z rodziny Łukasza i Olgi Nowickich. Aktor i prezenter wraz z żoną pochwalili się w sieci kilkoma ujęciami z tego dnia, chroniąc jednak przy tym wizerunek dziewczynki. Po mszy na nią i inne zgromadzone dzieci czekała wyjątkowa atrakcja, którą był ogromny dmuchaniec zjeżdżalnią. Impreza odbyła się w malowniczych Tatrach, a zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Przypomnijmy, że prezenter ma starszego syna ze związku z piosenkarką Haliną Mlynkovą. Po zakończeniu tamtego małżeństwa gwiazdor związał się z aktorką i psychoterapeutką Olgą Paszkowską. Wspólnie powitali na świecie małą Józefinę w 2018 roku.

Sonda Czy hulajnoga elektryczna to odpowiedni prezent na Pierwszą Komunię? Zdecydowanie tak Absolutnie nie Trudno powiedzieć