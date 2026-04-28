50. rocznica ślubu Wiktora Zborowskiego i Marii Winiarskiej. Tak aktorzy podsumowują swoje małżeństwo

Anna Szubińska
Marta Kowalska
2026-04-28 15:03

Związek Marii Winiarskiej i Wiktora Zborowskiego to ewenement w polskim świecie show-biznesu, w którym przelotne relacje często dominują na czołówkach gazet. Znakomity aktorski duet obchodzi właśnie pięćdziesiątą rocznicę ślubu, co stanowi piękny dowód ogromnej siły łączącego ich uczucia. Wspólne złote gody to doskonała okazja do sentymentalnych wspomnień, a zarazem potwierdzenie, że ich wieloletnia i pełna wyzwań codzienność zdołała przetrwać wszelkie możliwe burze.

Wiktor Zborowski i Maria Winiarska obchodzą złote gody
Maria Winiarska i Wiktor Zborowski stanowią dowód niesamowitej stabilności w polskiej branży rozrywkowej. Uczucie pary aktorów narodziło się na studiach, chociaż na początku drogi żadne z nich nie przypuszczało, że spędzą razem kolejne pięć dekad. Tak imponujący staż budzi ogromny podziw opinii publicznej, ponieważ w autentycznej historii małżonków brakuje lukrowanej, sztucznie wykreowanej perfekcji.

Artysta wyznał wprost, że to właśnie zawodowe aspiracje pozwoliły mu spotkać na drodze ukochaną żonę. Wiktor Zborowski podsumował to jednym zdaniem:

Uczyniła i wciąż czyni moje życie piękniejszym.

Te szczere słowa znaczą o wiele więcej niż najbardziej efektowne niespodzianki. Złote gody stanowią wspaniałe podsumowanie wielu wspólnie spędzonych lat, które obfitowały zarówno w potężne emocje, jak i zwyczajne, nierzadko trudne prozaiczne problemy.

Związek Marii Winiarskiej i Wiktora Zborowskiego był daleki od ideału

Autentyczność to prawdopodobnie główny atut tej artystycznej relacji. Wiktor Zborowski i Maria Winiarska nigdy nie udawali nieskazitelnej pary, otwarcie przyznając, że nieraz „iskry latały”. W ich domu pojawiały się głośne spory oraz wyraźne różnice charakterów. Zamiast tworzyć niepotrzebne konflikty, przez lata po prostu uczyli się sztuki skutecznego powrotu do merytorycznej rozmowy.

Taka postawa ma w sobie tradycyjny urok w bardzo pozytywnym sensie. Brakuje tu wielkiego męczeństwa czy sloganów w stylu „miłość wszystko przetrzyma”. Chodzi o to, aby drobna sprzeczka nie tworzyła muru. Maria Winiarska stanowczo odradzała długie pielęgnowanie urazy, zalecając przeprosiny nawet w przypadku braku winy. Taka filozofia nie przypomina tanich rad z podręczników, lecz stanowi metodę zweryfikowaną przez prawdziwe życie.

Zofia Zborowska i jej siostra mogą być dumne ze swoich rodziców

Relacja aktorów to nie tylko ich osobisty duet. Stanowi ona fundament rodziny rozpoznawalnej także dzięki córkom – Hannie i Zofii. Właśnie dlatego obchody złotych godów to coś więcej niż rocznica. W tym szczególnym czasie łączą się losy wielu pokoleń i odżywają piękne wspomnienia z dawnych lat.

Ten jubileusz naturalnie przywołuje archiwalne fotografie. Dawne ujęcia z początku związku, zdjęcia bliskich czy oficjalne wystąpienia tworzą dziś spójną opowieść. To historia ludzi wspólnie dojrzewających i trwających przy sobie mimo wielu życiowych zawirowań. W nieprzewidywalnym świecie show-biznesu, gdzie stałość w uczuciach jest zjawiskiem wręcz unikatowym, taki staż autentycznie imponuje.

Jak Wiktor Zborowski i Maria Winiarska przetrwali 50 lat? Recepta aktorki

Pytani o sukces związku, małżonkowie unikają górnolotnych haseł. Według Marii Winiarskiej podstawą jest zapewnienie partnerowi swobody, brak ciągłej kontroli i bezsensownych podejrzeń. Po pół wieku nie muszą udowadniać własnej perfekcji. Ich siła polega na pokonywaniu naturalnych różnic charakterów. Właśnie dlatego świętowanie złotych godów autentycznie chwyta za serce. To relacja z sukcesem zahartowana przez czas, a nie sztuczny obrazek, który branża rozrywkowa nierzadko próbuje na siłę sprzedawać odbiorcom.

