Czy pieczarki trzeba obierać ze skórki? Okazuje się, że wiele osób robi to źle!

Obieranie pieczarek to odwieczny problem. Trzeba to robić, czy lepiej sobie odpuścić? Czy można jeść nieobrane pieczarki? Tu raz na zawsze rozwiejemy wątpliwości. Pieczarki to małe grzyby, które na każdym kroku dostępne są w sklepach. Używane w wielu potrawach stanowią świetny dodatek i podkręcają ich smak. Mało kto wie, ale pieczarki są niskokalorycznym warzywem, a jednocześnie bogate są w błonnik i białko. Co ciekawe, są źródłem wielu minerałów i witamin takich jak witamina D, selen, miedź, potas i witaminy z grupy B. Jako ciekawostkę warto również wspomnieć, że to właśnie nasz kraj, Polska jest unijnym potentatem ich produkcji. Pieczarki uprawiane są w specjalnych halach, w których panują ściśle kontrolowane warunki. Pracownicy zbierają je ręcznie, a w kolejnych etapach grzyby są szybko schładzane, pakowane i przesyłane do odbiorców.

Pieczarki - właściwości i kalorie. Co zrobić z pieczarek?

Obieranie pieczarek - czy trzeba? Rozwiewamy wątpliwości

Czy pieczarki należy obierać ze skórki? Takie pytanie zadaje sobie niejedna osoba, ponieważ z każdej strony słyszy co innego. Decyzja o obieraniu skórki z pieczarek jest indywidualna i zależy głównie od naszych preferencji, jednak pieczarek nie trzeba obierać. Wystarczy je jedynie dokładnie wypłukać z pozostałości podłoża, by nadawały się do przygotowania danej potrawy. Pieczarki powinno się obrać jedynie, kiedy zamierzamy podać je na surowo.

Jak prawidłowo przygotować pieczarki bez obierania?

Przed użyciem pieczarki należy dokładnie umyć pod bieżącą wodą. Można również użyć szczoteczki do grzybów lub wilgotnej ściereczki, aby delikatnie usunąć resztki ziemi. Po umyciu grzyby warto osuszyć je papierowym ręcznikiem, aby uniknąć nadmiaru wilgoci. Pieczarki można kroić na plasterki, ćwiartki, zetrzeć na tarce lub podawać w całości, w zależności od przepisu.

