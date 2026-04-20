„Prosto od rolnika” nawet w 24h. Rekordowy czas dostawy świeżych produktów w delio supermarket online

Dziś liczy się nie tylko wygoda, ale też jakość i pochodzenie, a oczekiwania wobec świeżości produktów stają się największą barierą w e-grocery. Aż 33 proc. badanych przyznaje, że to właśnie gwarancja świeżości najbardziej zachęciłaby ich do kupowania owoców i warzyw online. Ta okazuje się być ważniejsza niż promocje, ceny czy darmowa dostawa. Jedzenie to już nie tylko zakupy, ale i styl życia. Coraz częściej konsumenci (20%) chcą wiedzieć skąd pochodzą produkty, które lądują w ich lodówkach.

– W odpowiedzi na rosnące oczekiwania konsumentów stawiamy na model, pozwalający dostarczyć najświeższe produkty w maksymalnie krótkim czasie. Upraszczamy drogę produktu od zebrania po dostawę, aby nasi klienci mogli cieszyć się niezwykłą jakością produktów. Tak powstała idea “Prosto od rolnika” - dedykowana zakładka w usłudze delio supermarket online, pod którą kryją się polskie produkty zebrane nawet tego samego dnia. Konsumenci dostają również gwarancję świeżości, jeśli produkt nie spełnia oczekiwań, oferujemy zwrot pieniędzy – mówi Magdalena Marzec, Head of Marketing w Lite e-Commerce.

Szparagi, które nie czekają

Jednym z dostawców, którzy dostarczają swoje produkty w ramach nowej usługi jest rolnik Cezary Czapla z Lubelszczyzny, specjalizujący się w uprawie szparagów. Rodzinny biznes, w którym pracuje od 17. roku życia nauczył go, że to jedno z najbardziej wymagających sezonowych warzyw.

Uprawa szparagów potrzebuje nie tylko doświadczenia, ale też precyzji i czasu. Zbierane są codziennie, często od wczesnych godzin porannych, a ich jakość zmienia się z każdą godziną po zbiorze. To właśnie dlatego w tradycyjnym modelu dystrybucji tracą najwięcej.

– Szparagi do momentu sprzedaży przechowujemy w chłodni z odpowiednią temperaturą i wilgotnością, żeby nie traciły wartości odżywczych. Nasze szparagi zbieramy codziennie. Są myte, pęczkowane, przygotowywane do sprzedaży, a następnie trafiają do wieczornego transportu, by od rana pierwsi klienci mogli cieszyć się ich jakością. Każdy dzień zwłoki to duże straty na jakości, bo szparagi to w 90% woda, która bardzo szybko wysycha – mówi pan Czarek.

i Autor: Żabka/ Materiały prasowe

Dzięki tej współpracy proces ten został skrócony do minimum. Warzywa trafiają bezpośrednio od producenta do magazynów delio supermarket online, a następnie prosto do domu klienta.

„Prosto od rolnika” – więcej niż sezonowa oferta

Projekt „Prosto od rolnika” to pierwszy krok w kierunku szerszej zmiany w podejściu do świeżych produktów w e-grocery. Klienci zyskują dostęp do oferty, która zmienia się wraz z sezonem i opiera na współpracy z lokalnymi producentami z różnych regionów Polski.

Szparagi otwierają sezon. Wraz z nimi w nowej usłudze delio supermarket online możemy znaleźć również rzodkiewkę czy botwinkę. W kolejnych tygodniach zakładka będzie rozwijana o kolejne warzywa i owoce takie jak truskawki, pomidory czy bób – dokładnie wtedy, gdy mają najlepszą jakość.

i Autor: Żabka/ Materiały prasowe

Projekt „Prosto od rolnika” pokazuje, że skrócenie czasu dostawy produktu od zebrania po dostawę nie jest już tylko trendem, ale realną zmianą w sposobie, w jaki konsumenci kupują żywność. W świecie, w którym liczy się wygoda i szybkość, coraz większą wartością staje się to, że produkty pochodzą ze sprawdzonego źródła – z lokalnych upraw.

