Grill na balkonie? Mamy na to sposób!

Sezon na jedzenie z rusztu wcale nie musi ograniczać się do wyjazdów za miasto, nie jest też zarezerwowane tylko dla posiadaczy ogrodu. Choć tradycyjne grillowanie na węglu bywa na balkonach problematyczne, idealnym rozwiązaniem staje się Air Fryer, który smaży, piecze i grilluje znacznie szybciej oraz bez zbędnego dymu. Z pomocą przychodzi również klasyczny piekarnik, dzięki któremu możemy przyrządzić równie smaczne potrawy.

Poniżej przedstawiamy dwa sprawdzone przepisy na dania z grilla, które bez trudu przygotujesz przy użyciu Air Fryer’a, na patelni grillowej czy w piekarniku.

Bagietka z grillowaną karkówką, sosem kolendrowo-miętowym i piklowaną cebulą

To danie zawsze wywołuje zachwyt dzięki soczystemu mięsu i wyrazistym dodatkom. Jest to idealna propozycja na letnie spotkania, ponieważ mięso jest aromatyczne i lekko ostre, a ziołowy sos zapewnia doskonały balans smaków.

Składniki:

Mięso: 700 g karkówki wieprzowej, 3 łyżki sosu sojowego, 2 ząbki czosnku, 1 łyżeczka świeżego imbiru, 1 łyżeczka suszonego oregano, ½ łyżeczki ostrej papryki, 2 łyżki oleju roślinnego.

Piklowana cebula: 3 czerwone cebule, 150 ml wody, 100 ml octu jabłkowego lub winnego, 6 goździków, ½ łyżeczki ziaren kolendry, 3 łyżki cukru, 1 łyżeczka soli.

Sos: 150 g jogurtu greckiego, 2 łyżki majonezu, 1 ząbek czosnku, garść posiekanej kolendry i mięty, sól, pieprz.

Do podania: 2 chrupiące bagietki, sałata, świeża kolendra.

Przygotowanie:

Marynowanie: Karkówkę pokrój w plastry (ok. 0,5 cm), obtocz w marynacie z oleju, sosu sojowego i przypraw, a następnie odstaw do lodówki na minimum godzinę. Piklowanie: Cebulę pokrój w krążki i zalej zagotowaną wodą z octem, cukrem i przyprawami na co najmniej 30 minut. Sos: Połącz jogurt z majonezem, ziołami i czosnkiem, po czym dopraw do smaku. Grillowanie: Grilluj mięso przez 4–5 minut z każdej strony, aż będzie złociste i soczyste. Montaż: Przecięte bagietki posmaruj sosem, ułóż gorące mięso, dodaj cebulę oraz sałatę i od razu podawaj.

Przepis pochodzi z książki "To mi smakuje" autorstwa Jakuba Kuronia.

Glazurowane żeberka w stylu amerykańskim

To danie to prawdziwa legenda „pasa BBQ” w USA, gdzie żeberka grilluje się tak długo, aż mięso samo odchodzi od kości. Wykorzystując metodę powolnego pieczenia, uzyskasz głęboki aromat i niezwykłą soczystość.

Składniki:

Baza: 2 kg żeberek wieprzowych, 500 ml jasnego piwa, 6 łyżek musztardy miodowej, przyprawy (słodka papryka, czosnek granulowany, sól, pieprz), 3 łyżki miodu i wody do glazury.

Sos BBQ: cebula, 3 ząbki czosnku, 6 łyżek octu balsamicznego, 4 łyżki ketchupu, 4 łyżki musztardy miodowej, 2 łyżki miodu, 2 łyżki cukru trzcinowego, 3 łyżeczki wędzonej papryki, 2 łyżki oliwy.

Przygotowanie:

Przygotowanie mięsa: Żeberka posmaruj musztardą i odstaw do lodówki na noc, a przed pieczeniem natrzyj mieszanką sypkich przypraw. Pieczenie: W piekarniku ustawionym na 120°C piecz mięso przez około godzinę z każdej strony, umieszczając obok naczynie z piwem dla zachowania wilgoci. Sos BBQ: Zeszklij cebulę i czosnek na oliwie, dodaj resztę składników i gotuj 15 minut do zgęstnienia. Glazurowanie: Pod koniec pieczenia zwiększ temperaturę do 180°C, posmaruj żeberka glazurą przygotowaną z części sosu, miodu i wody, a następnie zapiekaj po 5 minut z każdej strony.

Wskazówka smakosza: Aby grillowanie na balkonie było czystą przyjemnością, przygotuj mięso i marynaty dzień wcześniej – dzięki temu smaki lepiej się przenikną, a Ty zaoszczędzisz czas podczas majówkowego odpoczynku.

Przepis pochodzi z książki: "Przybyłam, ugotowałam, zjadłam. Kulinarna podróż dookoła świata" autorstwa Karoliny Freier.