Sezon na świeże warzywa i owoce czas zacząć! Jak kupują i jedzą je Polacy? [OKIEM DIETETYKA]

Na przełomie zimy i wiosny nasza dieta często wciąż przypomina tę zimową. W tym czasie częściej sięgamy po bardziej sycące, rozgrzewające i często bardziej bogate w tłuszcz dania. Rzadziej po lekkie posiłki z większą ilością świeżych warzyw i owoców. A przecież to właśnie wtedy pojawiają się już pierwsze świeże owoce i warzywa sezonowe, a nasza natura domaga się lżejszych posiłków.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie sieci Kaufland wynika, że tylko 42% Polaków spożywa warzywa każdego dnia. Po owoce regularnie sięga jeszcze mniej ankietowanych, bo zaledwie 27%. Jako dietetyczka i osoba, która na co dzień zajmuje się edukacją żywieniową, często widzę, że mimo rosnącej świadomości zdrowego stylu życia, warzywa i owoce wciąż nie są stałym elementem codziennym posiłków. W wielu przypadkach pojawiają się w diecie Polaków zbyt rzadko lub w zbyt małych ilościach.

Dlaczego warzywa i owoce są tak ważne w codziennej diecie?

Warzywa i owoce dostarczają wielu witamin, składników mineralnych, błonnika oraz antyoksydantów, wspierając tym samym prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Już sama zawartość błonnika pomaga regulować pracę układu pokarmowego, stabilizować poziom glukozy we krwi oraz sprzyja większemu uczuciu sytości po posiłku.

W praktyce ważna jest także dostępność produktów. Współczesne tempo życia sprawia, że coraz częściej szukamy rozwiązań szybkich i wygodnych. Chcemy mieć dostęp do świeżych produktów w jednym miejscu i niezależnie od pory roku. Dlatego duże znaczenie ma szeroki wybór warzyw i owoców w sklepach. Jak pokazują statystyki sprzedażowe sieci Kaufland, Polacy coraz częściej sięgają po tę kategorię produktów. W przeciętnym koszyku aż 93% klientów Kaufland znajduje się średnio trzy różne kategorie świeżych owoców i warzyw, takie jak pomidory, zioła czy kiełki, a także owoce jagodowe. Sama lubię robić zakupy w miejscach, gdzie jest duży wybór niezależnie od pory roku i gdzie są również produkty rzadziej dostępne – to pomaga w urozmaiceniu diety.

Jak w praktyce jeść więcej warzyw i owoców?

Najczęściej wystarczy kilka prostych zmian w codziennych nawykach. Dobrym pomysłem jest dodawanie warzyw do śniadania np. pomidora, ogórka czy papryki albo garści warzyw do jajecznicy. Warto również mieć owoce zawsze pod ręką. Jabłko, banan, maliny czy garść borówek to szybka przekąska, którą łatwo zabrać do pracy czy szkoły. W wielu przypadkach wystarczy zamienić słodką przekąskę na owoc lub dodać owoce do jogurtu naturalnego czy owsianki. Dobrze, jeśli robimy zakupy w miejscu, gdzie świeże owoce i warzywa będą pod ręką i rzeczywiście będzie wybór, tak aby zaraz nam się nie znudziły. Duży wybór w sklepie sprawia też, że możemy częściej sięgać po różne warzywa i owoce, a to właśnie różnorodność jest jednym z kluczowych elementów zdrowej diety.

i Autor: Kaufland/ Materiały prasowe

Sezon na nowalijki

Warto korzystać też z owoców sezonowych, jeśli akurat są dostępne. Dla wielu z nas nowalijki są symbolicznym początkiem kulinarnej wiosny. Ze wspomnianego już badania, przeprowadzonego na zlecenie sieci Kaufland w lutym 2026, wynika, że ponad 60% Polaków kupuje je od razu, gdy tylko pojawiają się w sprzedaży, a kolejne 31%1 robi to w zależności od ceny. Jeśli nie korzystamy od razu z warzyw i owoców sezonowych, ze względu np. na cenę, nie rezygnujmy z tego powodu w ogóle z produktów tej kategorii. Nasz organizm bardzo ich potrzebuje, a produkty nie sezonowe również nie odstają jakościowo i dostarczają nam mnóstwa witamin i minerałów.

Nowalijki jako pierwsze wiosenne młode warzywa są szczególnie delikatne i wrażliwe na warunki uprawy. Przy ich zakupie warto więc zwracać większą uwagę na to, gdzie je kupujemy i wybierać je z miejsc, gdzie mamy pewność, że przechodzą regularne kontrole jakości. To one są dla nas gwarancją bezpieczeństwa produktu i jego świeżości. Czy na pewno wszystkie miejsca spełniają te wymagania? Niestety niekoniecznie. Ja miałam ostatnio, w ramach współpracy z siecią, okazję sprawdzać jakość dostarczaną przez Kaufland.

W Kauflandzie dzięki regularnym kontrolom i współpracy wyłącznie z certyfikowanymi dostawcami możemy mieć pewność, że produkty trafiające na nasze półki są świeże, bezpieczne i pochodzą od sprawdzonych producentów – mówi Wojciech Szczepanowski, Dyrektor Pionu Zakupu Owoce Warzywa. – W każdym tygodniu wyrywkowo pobieramy próbki z owoców i warzyw we wszystkich centrach dystrybucji i wysyłamy do akredytowanych laboratoriów. Dostarczane produkty sprawdzane są pod kątem pestycydów, metali ciężkich czy nawozów. Dzięki temu owoce i warzywa trafiające do sklepów naszej sieci spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i możemy być tego pewni – dodaje.

Pomysły na szybkie urozmaicenie diety

Oprócz dostępności produktów pod ręką, warto mieć też pomysły na szybkie i proste ich zastosowanie w codziennej diecie, tak aby nie znudziły nam się zbyt szybko. Dobrym rozwiązaniem mogą być tutaj bardzo proste posiłki, które przygotujemy w kilka minut. Na przykład tortilla pełnoziarnista z hummusem i warzywami, szybka sałatka z pomidora, papryki, ogórka i oliwy oraz jogurt naturalny z owocami i orzechami. To posiłki, które można przygotować szybko, a jednocześnie dostarczają większej ilości błonnika i składników odżywczych.

Praktycznym pomysłem mogą być również proste zestawy typu lunchbox, które można przygotować wieczorem lub rano w kilka minut. Wystarczy połączyć kilka składników np. garść sałaty, pomidorki koktajlowe, ogórek, kawałek sera lub jajko na twardo oraz kromkę pieczywa pełnoziarnistego. Inną opcją może być też szybka sałatka z kaszy bulgur z dodatkiem papryki, pomidorów i ziół. Jeśli nie mamy czasu na ich przygotowanie, w sklepach często dostępne są gotowe zestawy.

[Badanie spożycie warzyw i owoców w Polsce, Kaufland, luty 2026, n = 1005, badanie CAWI].

Tekst reklamowy