Resztki jedzenia wyrzucane w lesie to poważne zagrożenie dla zwierząt

Nie wolno wyrzucać jedzenia w lesie. Dokarmianie nie jest niczym dobrym dla leśnych zwierząt, a zepsute jedzenie wręcz im szkodzi. U zwierząt, które żywią się resztkami jedzenia pozostawionymi w lesie, mogą rozwijać się choroby, które mogą doprowadzić nawet do ich śmierci.

Zimą, kiedy są trudne warunki, myśliwi czy leśnicy wiedzą jak dokarmiać, czym dokarmiać oraz w jakich ilościach. My też oczywiście robiąc np karmniki dla ptaków staramy się naturze pomóc. Ale w momencie kiedy tego pożywienia w środowisku jest dużo, to nie dokarmiajmy, nie zostawiajmy też jedzenia w niezamkniętych pojemnikach. Nie zwabiajmy tych zwierząt - mówił Grzegorz Bąk z Nadleśnictwa Konin

W ostatnim czasie w Koninie na osiedlach pojawiły się dziki. To skutek łatwego dostępu do pożywienia pozostawionego w mieście.

Mamy telefony, że dziki podchodzą pod dom, niszczą coś tam. One nie chcą odejść, one atakują. Czy też sarny podchodzą pod sam dom. Dlaczego? Bo tam dostały jedzenie i się przyzwyczaiły. To tak jak my. Gdybyśmy wiedzieli, że w danym miejscu, bez wysiłku dostaniemy coś do jedzenia, to tam będziemy przychodzić. Po co mam chodzić po lesie szukać jedzenia, skoro idąc do człowieka dostanę to za darmo bez żadnego wysiłku. Mało tego, często dajemy zwierzętom pożywienie, które my jemy i to też może im zaszkodzić. Pamiętajmy, nie pomagamy na siłę, pomagamy wtedy, kiedy jest potrzeba - wyjaśnia Grzegorz Bąk

Warto wiedzieć, że zanieczyszczenie lasu jest uznawane za wykroczenie i grozi za to mandat. Gdy natraficie na pozostawione jedzenie w lesie należy powiadomić o tym najbliższe nadleśnictwo.