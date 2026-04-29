Kolejna fala oszustw na telefon w Koninie

Oszuści podający się za pracowników banków znów atakują w Koninie. Do policji wpłynęło ostatnio kilka zgłoszeń o konsultantach, którzy próbują wyłudzić dane do kont

Oszuści dzwonią, podszywają się pod konsultantów i próbują włóczyć dane do konta lub nakłonić do przelania pieniędzy. Przypominam, że prawdziwy pracownik banku nigdy nie poprosi o hasło, ani o kod SMS - powiedziała Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie

Ważne by po odebraniu telefonu od rzekomego pracownika banku należy zachować spokój i nie poddawać się emocjom. Niech każdy taki telefon wzbudzi nasze podejrzenie

Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, rozłączmy się i samodzielnie skonsultujmy się z bankiem. Nie działajmy też pod presją czasu i nie instalujmy żadnych aplikacji na polecenie naszego rozmówcy - ostrzega Maria Baranowska

Co zrobić gdy odbierzemy podejrzany telefon?

Po wykryciu próby podszywania się pod bank podczas oszustwa telefonicznego lub internetowego warto zgłosić ten fakt w najbliższej jednostce Policji. W tym celu:

Zapisz adres strony internetowej, numer telefonu, z którego wykonano połączenie lub nazwę, która wyświetla się jako nadawca lub adres poczty e-mail, które zostały wykorzystane do próby wyłudzenia danych osobowych lub innych poufnych informacji. Wskaż również numer telefonu, na który wykonano połączenie.

Zbierz dowody w sprawie – zrzuty ekranu z wiadomości, nagranie audio z połączenia telefonicznego, wyciąg z konta bankowego, gdyby doszło do utraty środków.

Udaj się na najbliższy komisariat i złóż tam zawiadomienie o próbie oszustwa.

Wtedy zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające, które być może uchroni inne osoby przed tym, aby nie padły ofiarą tego samego oszusta.