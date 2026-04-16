Kazimierz Biskupi, Kleczew, Skulsk, Ślesin i Wilczyn - dzięki questom te gminy odkryjesz na nowo

Mamy do wyboru pięć questów, każdy poświęcony jednej z pięciu gmin: "Śladami Pięciu Braci Męczenników w Kazimierzu Biskupim", "Kleczewskie historie", "Tajemnice Skulska", "Jak w Ślesinie gęśmi handlowano" i "Spacer z Antonim Szulczyńskim po Wilczynie". Są dwie możliwości grania: za pomocą mobilnej aplikacji, w której można odkrywać po kolei różnotematyczne questy i druga w wersji papierowej, które czekają na was w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Między Ludźmi i Jeziorami w Kazimierzu Biskupim

Nasze questy są związane z historią i atrakcjami naszego regionu. Są przygotowane w dwóch językach, w polskim i angielskim, więc równocześnie mogą korzystać z nich zagraniczni turyści, ale myśleliśmy też o takiej możliwości, że na przykład dzieci na lekcji angielskiego mogłyby wyjść w teren i po kolei odkrywać zagadki w języku angielskim. Każdy quest kończy się skarbem. Trzeba odkryć miejsce tego skarbu według wskazówek podanych w instrukcji i jak już mamy ten skarb, to jest tam pieczątka, która daje nam możliwość potwierdzenia tego, że byliśmy w tym miejscu i doszliśmy do końca - powiedziała Marta Błaszczyk, dyrektor biura Lokalnej Grupy Działania Między Ludźmi i Jeziorami w Kazimierzu Biskupim

Lokalna Grupa Działania "Między Ludźmi i Jeziorami" istnieje od 20 lat. Jednym z obszarów jej działań jest promocja gmin, które wchodzą w zakres działalności LGD. Są to wspomniane wcześniej gminy: Kazimierz Biskupi, Kleczew, Skulsk, Ślesin i Wilczyn, które ze względu na położenie wśród jezior i lasów, a także z powodu licznych zabytków - charakteryzują się bardzo dużym potencjałem turystycznym.

O to nam chodziło, żeby oprócz zabawy i frajdy z takiej wycieczki była też nauka historii i poznanie tego regionu, a co za tym idzie promowanie go na większą skalę wśród osób, które mieszkają gdzieś daleko i tutaj przyjeżdżają - dodała Marta Błaszczyk

Oprócz questów, na najmłodszych odkrywców czeka jeszcze jedna atrakcja. To Paszport Małego Podróżnika

Dedykowany jest on dla tych naszych najmniejszych milusińskich, ale oczywiście dorośli mogą też taki paszport od nas dostać. Taką wartością dodaną jest to, że osoba, która przejdzie wszystkie questy, będzie miała pieczątki w tym paszporcie, który zostawia w naszym biurze i otrzymuje za to dodatkową nagrodę - mówiła Marta Błaszczyk

Informacje o questach oprócz tego, że są dostępne w biurze Lokalnej Grupy Działania Między Ludźmi i Jeziorami w Kazimierzu Biskupim, można również znaleźć na stronie internetowej www.ludzieijeziora.pl i na profilu FB.