Nowoczesny Kompleks Hotelowy ma konińska Budowlanka

Emilia Czerniejewska
2026-04-16 16:26

W skład wyremontowanego kompleksu wchodzą: sala konferencyjna, recepcja hotelowa z lobby hotelowym, służba piętrowa, służba parterowa, apartamentowa jednostka mieszkalna z węzłem higieniczno-sanitarnym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, a także sala room service, w której przygotowywane i serwowane są śniadania hotelowe.

kompleks hotelowy

Nowoczesny Kompleks Hotelarski ma konińska Budowlanka. Teraz uczniowie, tej szkoły będą zdobywali wszystkie umiejętności praktyczne w odnowionych wnętrzach, bogato wyposażonych.

Pracownia jest tutaj w regionie najlepsza. Przekłada się to na wyniki egzaminów.

Mówił dyrektor konińskiej Budowlanki, Karol Leszczyński i dodał, że zdawalność egzaminów w zawodzie technik hotelarstwa jest na 100%. Z tego remontu, najbardziej zadowoleni są uczniowie szkoły.

Jest wszystko nowe, mamy więcej rzeczy, żeby się uczyć. Ekspresy czy zmywarka czy minibarek.

Mówiła uczennica Budowlanki, Nikola Szurgot. Wykonanie remontu, kosztowało około 350 tysięcy złotych.​