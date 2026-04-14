Wieża Ciśnień w Koninie znów otwarta

Zakończył się trwający ponad dwa lata remont najbardziej charakterystycznego dla tej części Konina budynku, w którym mieści się galeria sztuki. Pieczę nad wieżą sprawuje Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Po remoncie budynek oprócz galerii sztuki będzie pełnił jeszcze inne funkcje

Przede wszystkim mamy na pierwszym piętrze pracownię plastyczną. Między innymi właśnie tam odbywają się warsztaty w ramach popołudniowej pracowni "Popo", ale również warsztaty z udziałem znanych artystów w sobotnie przedpołudnia. Piętro wyżej mamy strefę gościnności i również przestrzeń dla naszych kolegów, między innymi dla kuratora Wieży Ciśnień. Na trzecim piętrze i z tego jesteśmy naprawdę bardzo dumni udało nam się zrobić taką strefę wolną, strefę chilloutu, do której każdy, niezależnie od tego, czy rozumie sztukę, czy ją lubi, czy nie, może po prostu wejść i tam zwyczajnie odpocząć, wypić dobrą kawę, czy nawet popracować - mówiła Justyna Kałużyńska, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Remont obejmował kompleksową renowację elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego wraz z iglicą i zainstalowanie małej architektury. Głównym celem inwestycji była poprawa dostępności obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami tj. wybudowanie szybu i zainstalowanie windy, zewnętrznych podjazdów, toalety dla OZN, tabliczek w języku Braille’a, poziomych znaczników dla osób niewidomych i słabowidzących

Wieża zyskała nowe możliwości prezentacji dzieł artystów, ale również stała się miejscem bezpiecznym, stała się miejscem dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami i wierzę również w to, jestem wręcz przekonana, że ta inwestycja wzmacnia tożsamość Wieży jako miejsca o bogatej, niezwykłej interesującej historii, ale również miejsca z misją i z bardzo konkretną wizją, bo nam przede wszystkim zależy na tym, żeby tutaj byli ludzie, żeby to miejsce było żywe, inkluzywne, żeby to miejsce było po prostu otwarte - dodała Justyna Kałużyńska

"Wieża Ciśnień w Koninie kojarzy mi się z latarnią morską" - powiedział obecny na uroczystości marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

To jest takie dwuznaczne stwierdzenie, bo to jest taka latarnia, która świeci kulturą. W miejscu bardzo ważnym i prestiżowym dla miasta, gdzie powstaje centrum przesiadkowe, a dzisiaj też jest związane z przemieszczaniem się.Myślę, że wybija się tutaj w tej przestrzeni, więc trudno jej nie zauważyć. To jest bardzo istotne, bo tego rodzaju obiekty powinny przyciągać - wyjaśnia Marek Woźniak

Całkowity koszt remontu budynku to 4 725 000 zł z czego 4 610 000 zł. pochodzi z budżetu Województwa Wielkopolskiego, a resztę dołożyło Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Wieża Ciśnień w Koninie została wzniesiona w 1927 roku przy ul. Kolejowej. Budynek ma wysokość ok. 30 m. Jest obiektem pięciokondygnacyjnym, opartym na rzucie ośmiokąta nierównobocznego. Obiekt jest wpisany do ewidencji zabytków.