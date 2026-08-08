Zjawiskowa Iga Świątek zachwyca na gorących zdjęciach. Marta Kostiuk ma potężną konkurencję

Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w Toronto

Turniej WTA Masters 1000 w Toronto rozpoczął się dla Igi Świątek wyjątkowo udanie. Polka najpierw pewnie pokonała Sarę Bejlek z Czech (6:0, 6:3), a w następnej rundzie nie dała szans Szwajcarce Viktoriji Golubic, wygrywając 6:2, 6:1. W sobotę, 8 sierpnia, przed Raszynianką stanie jednak znacznie wyżej postawiona poprzeczka. Jej rywalką będzie świetnie dysponowana Ukrainka Marta Kostiuk, która wcześniej wyeliminowała Polkę z Wimbledonu. Kostiuk jest znana nie tylko z umiejętności tenisowych, ale również z odważnych kadrów publikowanych w internecie. Ukrainka często prezentuje swoją sylwetkę, zyskując ogromną popularność na Instagramie. Choć Iga Świątek rzadziej chwali się takimi zdjęciami, każde jej zmysłowe ujęcie wzbudza ogromne emocje w sieci.

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Zmysłowe zdjęcia Igi Świątek. Elegancja i styl

Raszynianka robi ogromne wrażenie podczas oficjalnych wydarzeń przedturniejowych. Fani tenisa doskonale pamiętają jej zjawiskową, czarną kreację z prześwitami z imprezy przed World Tennis Continental Cup w Shenzhen. Była pierwsza rakieta świata chętnie eksponuje swoje długie nogi, co nie umyka uwadze kibiców. Czasem Iga dzieli się również zdjęciami w stroju kąpielowym. Na oficjalnych konferencjach tenisistka udowadnia, że potrafi idealnie połączyć zmysłowość z klasą. Doskonałym przykładem było spotkanie zorganizowane przez Oral-B, na którym pojawiła się u boku swojej siostry Agaty, pracującej jako stomatolog.

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