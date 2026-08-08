Zjawiskowa Iga Świątek zachwyca na gorących zdjęciach. Marta Kostiuk ma potężną konkurencję

Bartosz Olszewski
likp
2026-08-08 16:45

Iga Świątek, choć na początku roku notowała spadki formy, zdaje się wracać na właściwe tory. W turnieju WTA 1000 w Toronto Polka prezentuje się znakomicie. Jednak to nie tylko jej sportowe osiągnięcia budzą podziw. Zebraliśmy niezwykle zmysłowe zdjęcia, na których Raszynianka wygląda fenomenalnie. Ukrainka Marta Kostiuk może czuć oddech konkurencji!

Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk w Toronto

Turniej WTA Masters 1000 w Toronto rozpoczął się dla Igi Świątek wyjątkowo udanie. Polka najpierw pewnie pokonała Sarę Bejlek z Czech (6:0, 6:3), a w następnej rundzie nie dała szans Szwajcarce Viktoriji Golubic, wygrywając 6:2, 6:1. W sobotę, 8 sierpnia, przed Raszynianką stanie jednak znacznie wyżej postawiona poprzeczka. Jej rywalką będzie świetnie dysponowana Ukrainka Marta Kostiuk, która wcześniej wyeliminowała Polkę z Wimbledonu. Kostiuk jest znana nie tylko z umiejętności tenisowych, ale również z odważnych kadrów publikowanych w internecie. Ukrainka często prezentuje swoją sylwetkę, zyskując ogromną popularność na Instagramie. Choć Iga Świątek rzadziej chwali się takimi zdjęciami, każde jej zmysłowe ujęcie wzbudza ogromne emocje w sieci.

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Zmysłowe zdjęcia Igi Świątek. Elegancja i styl

Raszynianka robi ogromne wrażenie podczas oficjalnych wydarzeń przedturniejowych. Fani tenisa doskonale pamiętają jej zjawiskową, czarną kreację z prześwitami z imprezy przed World Tennis Continental Cup w Shenzhen. Była pierwsza rakieta świata chętnie eksponuje swoje długie nogi, co nie umyka uwadze kibiców. Czasem Iga dzieli się również zdjęciami w stroju kąpielowym. Na oficjalnych konferencjach tenisistka udowadnia, że potrafi idealnie połączyć zmysłowość z klasą. Doskonałym przykładem było spotkanie zorganizowane przez Oral-B, na którym pojawiła się u boku swojej siostry Agaty, pracującej jako stomatolog.

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Iga Świątek