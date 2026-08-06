Skrócony etap po potwornej kraksie na TdP! Znamy nowego lidera wyścigu

Holender Bart Lemmen z teamu Visma-Lease a Bike okazał się najlepszy na czwartym etapie Tour de Pologne 2026, finiszując w Karpaczu.

Odcinek z Żagania został zmodyfikowany po gigantycznej kraksie, w której uczestniczyła grupa kolarzy na 40 kilometrów przed końcem.

Lemmen, który jako pierwszy przeciął linię mety po wznowieniu ścigania, objął fotel lidera klasyfikacji generalnej wyścigu.

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Tour de Pologne: Ogromna kraksa, skrócona trasa i triumf Barta Lemmena na Orlinku

Czwartkowy odcinek wyścigu Tour de Pologne to był prawdziwy przewrót w klasyfikacji całych zawodów. Zawodnicy, po trzech płaskich etapach dedykowanych sprinterom, wjechali w góry, co spowodowało duże zamieszanie w czołówce. Meta usytuowana była na legendarnym podjeździe pod Orlinek w Karpaczu, obok nieczynnej już skoczni. Właśnie to miejsce ma ogromne znaczenie w historii polskiego wyścigu, bowiem w latach 1999-2007 to tu kończył się cały tour. Podjazd ten znowu gości kolarzy od kilku lat. Czwarty etap liczył początkowo 176 kilometrów i rozgrywany był w bardzo trudnych warunkach - najpierw był upał, a na końcu zaczął padać deszcz.

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Rywalizacja zaczęła się w Żaganiu, a od głównej grupy bardzo szybko oderwało się czterech zawodników. W ucieczce znaleźli się Polacy Tobiasz Pawlak i Patryk Stosz, jadący w trykocie lidera górali Belg Dries De Bondt z Jayco AlUla oraz, co było sporą niespodzianką, specjalizujący się w sprincie Włoch Matteo Malucelli (XDS Astana), który był na podium po etapie w Szczecinie. Reszta stawki nie zdecydowała się ich od razu gonić, dzięki czemu harcownicy wypracowali ponad 3,5 minuty przewagi, co było tegorocznym rekordem. Pierwszą punktowaną premię, zlokalizowaną w Antoniowie dopiero na 118. kilometrze (lotnych premii nie było), wygrał De Bondt.

Na 40 kilometrów przed metą pogoda bardzo się pogorszyła. Na śliskiej drodze z przodu peletonu doszło do poważnej kraksy, w której leżało ponad dwudziestu kolarzy. Wśród poszkodowanych znaleźli się m.in. kandydaci do etapowego triumfu z UAE Team Emirates-XRG - Szwajcar Jan Christen i Joao Almeida. Nieoficjalne wieści mówiły jednak, że nikomu nic wielkiego się nie stało. Po tym zdarzeniu sędziowie postanowili przerwać zmagania i zrestartowali je po kilkunastu minutach. Utrzymali wtedy ponad 1,5 minutową przewagę uciekinierów, jednak skrócili cały dystans etapu o 15 kilometrów. Kolarze nie pokonali pętli zlokalizowanej na Sosnówce, dzięki czemu uciekającej grupce zostało do mety jedynie 25 km.

Po wznowieniu etapu za główną grupą jechał Joao Almeida, który triumfował w Tour de Pologne 5 lat temu. Tymczasem na czele peletonu pogoń napędzały ekipy Netcompany Ineos, której liderem jest Michał Kwiatkowski, oraz Decathlon. Różnica czasu powoli malała, a 10 km przed końcem przewaga spadła do 45 sekund, dodatkowo z pierwszej grupki odpadł Tobiasz Pawlak. Została ona złapana zaledwie 7 kilometrów przed końcową kreską, jednak Patryk Stosz rzutem na taśmę zdążył wygrać jeszcze specjalną premię niedaleko hotelu "Seidorf".

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W peletonie ostało się mniej więcej 40 kolarzy. Niedługo potem doszło do kluczowego dla losów etapu ataku trójki: Barta Lemmena, Christiana Scaroniego oraz Marco Brennera. Niecałe 5 km przed kreską reprezentant Holandii zerwał z koła Włocha i Niemca. Zyskał nawet 7 sekund nad zawodnikiem XDS Astana, ale na ostatnich metrach Scaroni próbował dojść Holendra. Zawodnik Visma-Lease a Bike z wielkim trudem nie dał się wyprzedzić i zanotował debiutancki triumf w profesjonalnej karierze.

Oto wyniki 4. etapu z Żagania do Karpacza (161,9 km):

1. Bart Lemmen (Holandia/Visma-Lease a Bike) - 3:54.45

2. Christian Scaroni (Włochy/XDS Astana) ten sam czas

3. Axel Laurance (Francja/Netcompany Ineos) strata 14 s

4. Marco Brenner (Niemcy/Tudor) ten sam czas

5. Louis Barre (Francja/Visma-Lease a Bike) 16

6. Alberto Bettiol (Włochy/XDS Astana)

7. Paul Lapeira (Francja/Decathlon CMA CGM)

8. Finn Fisher-Black (Nowa Zelandia/Red Bull-Bora-hansgrohe)

9. Aaron Dockx (Belgia/Alpecin-Premier Tech) ten sam czas

10. Andreas Lorentz Kron (Dania/Uno-X Mobility) 20

...

24. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 21

28. Filip Gruszczyński (Polska/reprezentacja) 30

57. Jakub Kaczmarek (Polska/reprezentacja) 2.45

Tak wygląda klasyfikacja generalna wyścigu:

1. Bart Lemmen (Holandia/Visma-Lease a Bike) - 16:16.12

2. Christian Scaroni (Włochy/XDS Astana) strata 6 s

3. Marco Brenner (Niemcy/Tudor) 26

4. Matteo Sobrero (Włochy/Lidl-Trek) 27

5. Finn Fisher-Black (Nowa Zelandia/Red Bull-Bora-hansgrohe) 28

6. Louis Barre (Francja/Visma-Lease a Bike)

7. Paul Lapeira (Francja/Decathlon CMA CGM)

8. Alberto Bettiol (Włochy/XDS Astana)

9. Aaron Dockx (Belgia/Alpecin-Premier Tech) ten sam czas

10. Andreas Lorentz Kron (Dania/Uno-X Mobility) 32

...

14. Michał Kwiatkowski (Polska/Netcompany Ineos) 33

30. Filip Gruszczyński (Polska/reprezentacja) 42

55. Jakub Kaczmarek (Polska/reprezentacja) 2.57

Mission completed 🫡 Bart Lemmen takes his first ever professional victory! Scaroni got super close at the end but not enough! #TdP2026 pic.twitter.com/74UZjkfAty— Eemeli (@LosBrolin) August 6, 2026