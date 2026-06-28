Iga Świątek wyznała, komu kibicuje na mundialu. Zabawne tłumaczenie polskiej tenisistki

Iga Świątek przyznała w jednym z wywiadów, że jej wybór faworyta na piłkarskich mistrzostwach świata został niejako narzucony. Reprezentantka Polski, zazwyczaj w pełni skupiona na kortach, szuka w piłce nożnej odskoczni od codziennych obowiązków. Decyzja o tym, za kogo trzymać kciuki, ma bezpośredni związek z nowym szkoleniowcem, który niedawno dołączył do jej ekipy.

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Iga Świątek ogląda mundial

Nasza najlepsza tenisistka znana jest z perfekcyjnego podejścia do swoich obowiązków, ale ona również szuka sposobów na relaks. W wywiadzie udzielonym Tomaszowi Lorkowi dla Polsatu Sport zawodniczka zaznaczyła, że duże piłkarskie imprezy świetnie sprawdzają się jako sposób na integrację zespołu i chwilowe zapomnienie o tenisie. Świątek zauważyła, że zmagania piłkarzy nierzadko nakładają się na terminy Wimbledonu.

– Raczej zarywanie nocy się nie zdarzy, ale mam nadzieję, że będziemy mogli pooglądać trochę mundialu. Zawsze Euro albo mundial przypada w czasie Wimbledonu i fajnie jest po prostu usiąść wieczorem z całym teamem i pooglądać piłkę nożną, czyli coś innego niż cały czas tenis

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Trener Igi Świątek wpłynął na jej wybór

Najbardziej interesującą kwestią było wskazanie zespołu, któremu Polka będzie kibicować na mundialu. Reakcja tenisistki była niezwykle szczera. Okazało się, że odkąd w jej teamie pojawił się hiszpański trener Francisco Roig, sympatie kibicowskie zostały z góry określone. Świątek ze śmiechem stwierdziła, że w obecnej sytuacji po prostu nie ma innego wyjścia.

– Komu będę kibicowała? Pewnie Hiszpanii. Nie mam za bardzo wyjścia teraz z Francisco, więc myślę, że Hiszpanii