Rafał Brzozowski po ślubie. Na weselu pokazał, że ma formę sprzed lat

Ślub Rafała Brzozowskiego. Zobaczyliśmy zdjęcia z wesela

W połowie lata Rafał Brzozowski zaskoczył opinię publiczną. Do samego końca udało mu się utrzymać przygotowania do ślubu w tajemnicy, co pozwoliło uniknąć obecności przypadkowych osób. Na liście oficjalnych gości nie zabrakło jednak znanych nazwisk. Wśród zaproszonych na wesele Rafała Brzozowskiego i jego żony Heleny znaleźli się m.in. Izabella Krzan, Tomasz Kammel, bracia Mroczkowie oraz Norbi. Uroczystość uświetniła też Małgorzata Tomaszewska, która zachwyciła wszystkich swoją stylizacją. Ponadto w gronie świętujących znaleźli się utytułowani polscy sportowcy: były piłkarz Tomasz Iwan oraz zapaśnik Andrzej Supron. Według doniesień zabawa weselna trwała aż trzy dni. Aby podołać takiemu wyzwaniu, niezbędna była bardzo dobra kondycja, o którą Rafał Brzozowski zadbał już wcześniej.

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Z udostępnionych relacji zdjęciowych z uroczystości wyłania się obraz bardzo aktywnego i będącego w doskonałej formie pana młodego. Rafał Brzozowski śpiewał, bawił się z zaproszonymi i królował na parkiecie. I choć w trakcie kilkudniowej zabawy pojawiło się naturalne zmęczenie, prezenter sprawnie sobie z nim poradził. Nie powinno to jednak dziwić, bowiem przed laty aktywnie trenował. Jego największym osiągnięciem był brązowy krążek wywalczony podczas Akademickich Mistrzostw Polski w zapasach. Ponadto pracował jako instruktor na siłowni, a także reprezentował barwy Reprezentacji Artystów Polskich w piłce nożnej. Zawodowe uprawianie sportu uniemożliwił mu jednak uraz kręgosłupa, choć sylwetka ze zdjęć weselnych potwierdza, że wciąż dba o sprawność fizyczną.

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