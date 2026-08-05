Tomasz Fornal mówi o przyszłości Bartosza Kurka w kadrze. Wyjawił wymarzony scenariusz

Tomasz Fornal o ewentualnym powrocie Bartosza Kurka. Przedstawił wymarzony scenariusz

Bartosz Kurek od lat pełnił rolę kapitana i niekwestionowanego lidera polskiej reprezentacji. W obecnym sezonie, niespodziewanie, zabrakło go w składzie kadry, co miało miejsce po raz pierwszy od niemal dwudziestu lat. Szkoleniowiec zespołu, Nikola Grbić, wyjaśnił, że siatkarz zgłaszał słabszą formę i brak oczekiwanego poziomu gry, dodając, że w takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem była jego nieobecność. Jednocześnie trener zaznaczył, że sprawa ewentualnego powrotu do kadry wciąż pozostaje „otwarta”. Głos w tej kwestii zabrał Tomasz Fornal, który 2 sierpnia celebrował zdobycie złotego medalu Ligi Narodów oraz tytuł MVP turnieju. Reprezentacyjny przyjmujący opisał swoją wizję dotyczącą przyszłości 38-letniego Kurka, widząc go m.in. na Igrzyskach Olimpijskich w 2028 roku.

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Się trochę rozmarzyłem. Bardzo bym tego nam życzył. Mam nadzieję, że się to wydarzy. To brzmi naprawdę pięknie i sądzę, że to jest realne. Byłoby to takie wymarzone zakończenie kariery i uważam, że Bartek Kurek zasłużył na takie zakończenie kariery. Ze złotym medalem olimpijskim, jako MVP igrzysk zejść ze sceny i powiedzieć "Dobra, elo!"

– zaznaczył Tomasz Fornal w wywiadzie przeprowadzonym przez Grzegorza Krychowiaka.

Triumf polskich siatkarzy w Lidze Narodów

Przypomnijmy, że polscy siatkarze sięgnęli po triumf w Lidze Narodów 2026, mimo braku Bartosza Kurka. Finałowy pojedynek ze Stanami Zjednoczonymi obfitował w emocje, a ostatecznie Biało-czerwoni zwyciężyli 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10). W półfinale Polacy zaprezentowali świetną formę, pewnie pokonując Słowenię 3:0 (25:16, 25:19, 25:17). Z kolei w fazie ćwierćfinałowej musieli zmierzyć się z reprezentacją Ukrainy, którą odprawili z kwitkiem, wygrywając 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17).

Galeria: Bartosz Kurek z żoną Anną

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