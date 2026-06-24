Iga Świątek wzbudza podziw swoimi nogami. Zdjęcia

Gorszy czas Igi Świątek na korcie

Obecny sezon jest dla Igi Świątek dość wymagający pod względem sportowym. W niedawnym turnieju Roland Garros Raszynianka pożegnała się z rywalizacją już na etapie czwartej rundy, ulegając w pojedynku z Martą Kostiuk. Słabszy występ Polki kontrastował ze świetną dyspozycją Mai Chwalińskiej, która zameldowała się w finale paryskich zmagań. Nadzieje na powrót do optymalnej dyspozycji wiązano z przygotowaniami do Wimbledonu. Niestety, w środę, 24 czerwca, Iga Świątek przegrała z Emmą Navarro (5:7, 6:2, 3:6) w 1/8 finału turnieju w Bad Homburg. Mimo sportowych rozczarowań, fani niezmiennie komplementują formę fizyczną polskiej zawodniczki, ze szczególnym uwzględnieniem jej smukłych, sportowych nóg, które prezentuje przy wybranych okazjach.

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Stylizacje Igi Świątek przed Wimbledonem

W przeciwieństwie do części koleżanek z tenisowego touru – chociażby wspomnianej Marty Kostiuk czy lubiącej odważne kadry Aryny Sabalenki – reprezentantka Polski rzadziej eksponuje swoje ciało. Czasami jednak Iga Świątek wybiera kreacje odsłaniające jej zgrabne nogi, co niezmiennie spotyka się z ogromnym entuzjazmem kibiców. Jej stylizacje zawsze pozostają eleganckie i pełne klasy, a okazją do ich prezentacji są najczęściej spotkania z mediami czy imprezy towarzyszące turniejom. Prawdopodobnie wkrótce znów zobaczymy Polkę w wyjątkowym wydaniu przed londyńskim Wimbledonem. Sympatycy tenisa trzymają kciuki nie tylko za udane kreacje, ale przede wszystkim za powrót na zwycięską ścieżkę i obronę tytułu, który przed rokiem przypieczętowała spektakularnym zwycięstwem nad Amandą Anisimovą (6:0, 6:0).