Zaskakujące ruchy Urbana w meczu ze Szwecją. Boniek nie kryje zdziwienia

Szwecja - Polska. Zmiana ustawienia i brak Kacpra Potulskiego

Mimo słabego występu przeciwko Bośni i Hercegowinie na inaugurację Ligi Narodów, nasza kadra mogła pochwalić się solidną postawą w defensywie. Brak straconego gola był miłą niespodzianką, a w obronie wyróżniał się 18-letni Kacper Potulski. Młody stoper po udanym debiucie wydawał się pewniakiem do gry w kolejnych spotkaniach. Jednak w meczu ze Szwecją Jan Urban zaskoczył wszystkich, modyfikując taktykę. Zamiast czteroosobowego bloku obronnego, selekcjoner postawił na trzech stoperów i dwóch wahadłowych. Oczekiwano, że do Bednarka i Potulskiego dołączy Kiwior, ale zamiast 18-latka na boisku pojawił się Przemysław Wiśniewski. Taka decyzja mogła wpłynąć na losy rywalizacji.

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Szwecja - Polska. Zbigniew Boniek o kontrowersyjnych wyborach Urbana

Zbigniew Boniek, legenda Juventusu i AS Romy, w programie „Prawda Futbolu” odniósł się do pominięcia zawodnika FSV Mainz w wyjściowej jedenastce. Były prezes PZPN nie potrafił ukryć swojego zdziwienia takim obrotem spraw.

Zdjęcia: Trening reprezentacji

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Jeśli ten piłkarz ma być przyszłością defensywy w reprezentacji Polski, to musi dostawać konsekwentne kolejne szanse. Zagrać jeden mecz, drugi, trzeci. Grał dobrze i nagle znów przechodzisz na trójkę, on nie gra

„Zibi” skrytykował ten ruch, a także skomentował grę Przemysława Wiśniewskiego, oceniając, że obrońca ten nie do końca pasuje do wymogów nowoczesnej piłki nożnej.

Jakby grał w naszych czasach, to by był znakomity. Grałby jeden na jeden ze środkowym napastnikiem jako libero i on w tym indywidualnym kryciu byłby pewnie dobry. To nie jest zawodnik, który ci rozegra

Pominięcie Potulskiego, a także wprowadzenie Roberta Lewandowskiego na boisko dopiero w 87. minucie, to jedne z najbardziej kontrowersyjnych posunięć Jana Urbana w meczu przeciwko Szwecji. Wiele pytań rodzi również zmiana Piotra Zielińskiego, który do 74. minuty był głównym motorem napędowym polskiej drużyny.