Trzecia edycja turnieju "Z Orlika na Stadion". Zwycięzcy polecą do znanego klubu

Rozgrywki pod szyldem "Z Orlika na Stadion" stanowią obecnie stały punkt w harmonogramie najważniejszych młodzieżowych imprez sportowych w Polsce. Rozmach poprzedniej odsłony robił potężne wrażenie, ponieważ na murawach pojawiło się około 72 tysiące dzieci grających w ponad ośmiu tysiącach zespołów podczas blisko 2700 lokalnych rywalizacji. Głównym założeniem inicjatywy jest popularyzacja aktywności fizycznej poprzez piłkę nożną, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie ogólnodostępnych boisk osiedlowych.

Turniej "Z Orlika na Stadion" daje wyrównane szanse

Organizatorzy zadbali o sprawiedliwe zasady rywalizacji, dlatego zmagania toczą się w trzech grupach wiekowych dla trzynastolatków, czternastolatków i piętnastolatków. Uczestnicy podzieleni są na dwie odrębne ścieżki, z których wariant Junior przeznaczono dla szkół i amatorów, natomiast format Junior Pro stworzono dla profesjonalnych akademii piłkarskich oraz klubowych szkółek.

Bieżąca edycja wystartuje we wrześniu od szczebla lokalnego na boiskach w całej Polsce. Zwycięskie ekipy przejdą do październikowych faz regionalnych i makroregionalnych w szesnastu polskich miastach. Zwieńczeniem piłkarskich potyczek będzie zaplanowany na listopad Wielki Finał, podczas którego 96 najlepszych formacji z całego kraju zmierzy się na profesjonalnej arenie o mistrzowskie tytuły.

Wyróżnionych zostanie 120 najlepszych zawodniczek i zawodników, na których czeka wyjazd na obóz sportowy do cenionego zagranicznego zespołu. Triumfatorzy ubiegłorocznych zmagań spędzili cały tydzień w słonecznej Barcelonie, gdzie szlifowali swoje umiejętności pod okiem trenerów ze słynnej szkółki La Masia. Stanowi to zdecydowanie najbardziej prestiżową nagrodę w dziejach rodzimych turniejów dla najmłodszych.

Zapisy do turnieju "Z Orlika na Stadion" potrwają do maja

Piłkarskie zmagania realizuje Fundacja Orły Sportu w ramach ogólnokrajowego programu Aktywna Szkoła. Całe przedsięwzięcie finansuje budżet państwa za pośrednictwem Ministerstwa Sportu i Turystyki, a rolę partnera strategicznego pełni koncern ORLEN. Przyjmowanie zgłoszeń wystartowało 15 kwietnia i formularze można przesyłać do 31 maja za pośrednictwem oficjalnego portalu zorlikanastadion.pl.