Anna Lewandowska wyleciała z Polski i ogłasza! Godziny do El Clasico

Żona Roberta Lewandowskiego zrealizowała niezwykle napięty plan wizyty w Polsce.

Bizneswoman podróżowała między stolicą a Małopolską, tak by zdążyć na piłkarski hit w Hiszpanii.

Gwiazda oficjalnie potwierdziła swoją obecność na trybunach podczas niedzielnego starcia pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt.

Anna Lewandowska na El Clasico. Za nią intensywna wizyta w Polsce

Swoją polską trasę słynna trenerka rozpoczęła w stolicy. W warszawskich Złotych Tarasach uświetniła oficjalne otwarcie nowego salonu marki Victoria's Secret. Kolejnym przystankiem na mapie znanej bizneswoman okazała się stolica Małopolski, gdzie zaplanowano główne punkty jej krajowego tournée. Przed rozpoczęciem dużego sportowego projektu, gwiazda znalazła czas na spotkanie z osobami z niepełnosprawnościami. Ten charytatywny gest wpisał się w napięty harmonogram jej weekendowych obowiązków.

Pierwsza krakowska edycja wydarzenia Healthy Day odbyła się w sobotę i zakończyła się późnym wieczorem. Przed rozpoczęciem żona kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski postanowiła zwrócić się do swoich sympatyków za pośrednictwem mediów społecznościowych, publikując bardzo emocjonalny wpis.

„Kraków, jesteście gotowi?! Zapowiada się weekend absolutnie wyjątkowy i pełen emocji. Już w tę sobotę widzimy się na Healthy Day!”

Bizneswoman zachęcała także tych, którzy jeszcze nie podjęli ostatecznej decyzji o udziale w sportowym treningu.

„Jeśli jeszcze się wahasz – to ostatni dzwonek, żeby dołączyć do ekipy!”

Największe poruszenie wśród miłośników futbolu wywołało jednak zdanie zamykające instagramowy wpis. Po zakończeniu krakowskich spotkań z fanami oraz licznych aktywnościach promujących dbanie o kondycję, znana influencerka poinformowała o szybkim powrocie na Półwysep Iberyjski.

„A na deser... powrót prosto na El Clásico!” - zapowiedziała, co potwierdziła już w niedzielę.

Tuż po zakończeniu krajowych zobowiązań, trenerka błyskawicznie udała się do Katalonii. Na miejscu zamierza kibicować Robertowi Lewandowskiemu w jednym z najbardziej prestiżowych piłkarskich spotkań na całym świecie. Po południu w dniu meczu pokazała na Instagramie, że jest już w Barcelonie - wyrobiła się nawet na ważny występ córki Klary!

Niedzielne starcie FC Barcelony z Realem Madryt zaplanowano na godzinę 21:00, a areną zmagań będzie legendarne Camp Nou. Rezultat tego meczu może ostatecznie przesądzić o mistrzowskim tytule dla drużyny z Katalonii. Zespół z Madrytu potrzebuje wygranej, żeby zachować jakiekolwiek matematyczne szanse na triumf w hiszpańskiej La Lidze.