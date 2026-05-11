Natsu wróciła na parkiet i wywołała zamęt! Sukienka odsłoniła niemal wszystko

Zakończyła się wiosenna odsłona "Tańca z Gwiazdami" w 2026 roku.

Kryształową Kulę wywalczyli Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz.

Natsu, choć pożegnała się z programem znacznie wcześniej, powróciła na finał i znów przyciągnęła uwagę wszystkich.

Finał "Tańca z Gwiazdami". Natsu i wpadka z sukienką

Nadszedł czas pożegnań dla miłośników popularnego formatu, którzy na kolejne zmagania będą musieli poczekać kilka miesięcy. Ostatni odcinek wyłonił triumfatorów, a po Kryształową Kulę sięgnęli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Dziesiąta para pokonała w ostatecznym starciu takie duety jak Sebastian Fabijański z Julią Suryś, Paulina Gałązka z Michałem Bartkiewiczem oraz Magdalena Boczarska z Jackiem Jeschke. W walce o główne trofeum zabrakło Natalii Karczmarczyk. Natsu, typowana początkowo na faworytkę, szybko zakończyła swój udział w show, jednak zgodnie z tradycją formatu pojawiła się na parkiecie w wielkim finale.

Julia Szeremeta jakiej nie znacie! Poznaj dwie twarze naszej mistrzyni!

39

Sam finałowy występ gwiazdy internetu znanej także z freak-fightowych walk wywołał ogromne poruszenie w sieci. Główną przyczyną zamieszania była zwiewna kreacja. Gdy Piotr Kędzierski podniósł tancerkę do zdjęć, materiał niefortunnie się podwinął, niemal całkowicie eksponując jej bieliznę. Zdjęcia szeroko uśmiechniętej Natsu w ramionach Kędzierskiego natychmiast obiegły internet, generując mnóstwo reakcji. Ta niespodziewana sytuacja w ogóle nie wpłynęła na doskonały nastrój influencerki, która swoją pozytywną energią dzieliła się z pozostałymi gwiazdami zgromadzonymi w studiu.

Więcej zdjęć Natsu z finału "Tańca z Gwiazdami" i nie tylko znajdziesz w naszej galerii.