Sensacyjne wyniki w Lidze Narodów. Reprezentacja Grecji szokuje faworytów

Reprezentacja Grecji zatrzymuje Holandię i prowadzi w tabeli

Fani futbolu z ogromnym zaskoczeniem obserwują znakomitą dyspozycję greckiej kadry narodowej. Zawodnicy ci w niedzielę pokonali niemiecką drużynę 1:0, natomiast w czwartek sprawili kolejne problemy faworyzowanemu rywalowi. Podczas rywalizacji w Salonikach gospodarze zremisowali 2:2 z reprezentacją Holandii, udowadniając swój ogromny potencjał w starciach z piłkarską czołówką. Ekipa miejscowych do końca pierwszej połowy wygrywała dwiema bramkami po trafieniach Fotisa Ioannidisa w 23. minucie i Giorgosa Masourasa w doliczonym czasie gry (45+2.). Po zmianie stron goście wyrównali stan spotkania za sprawą Virgila van Dijka w 59. minucie oraz Tijjaniego Reijndersa w 69. minucie. Siedem punktów pozwoliło Grekom zachować fotel lidera w 2. grupie dywizji A. Drugą pozycję zajmują Holendrzy z dorobkiem pięciu punktów. Trzecie miejsce przypadło reprezentacji Niemiec, która po wygranej z Serbią 2:0 odniosła pierwszy triumf pod wodzą Juergena Kloppa. Zgromadziła tym samym cztery punkty, podczas gdy ostatni Serbowie wciąż pozostają bez zdobyczy. Tego dnia wygrywali też obrońcy tytułu, Portugalczycy.

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Reprezentacja Portugalii wygrywa bez Cristiano Ronaldo

Zmagania w grupie A4 zdominowała reprezentacja Portugalii z dorobkiem dziewięciu punktów w trzech meczach. Zespół wygrywa nawet po niespodziewanym wyjeździe Cristiano Ronaldo ze zgrupowania. Obrońcy tytułu po pokonaniu Walii i Norwegii wygrali w czwartek z Danią 4:2. Norwegowie z Erlingiem Haalandem dość nieoczekiwanie przegrali na wyjeździe z Walią 1:2. Wszystkie drużyny za liderem zgromadziły po trzy punkty. Po dwa najlepsze zespoły awansują do marcowych ćwierćfinałów wyłaniających finalistów turnieju Final Four.

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W czwartek rywalizowano też w grupie 3 dywizji B, gdzie padły dwa remisy w spotkaniach Irlandii z Austrią (2:2) oraz Izraela z Kosowem (0:0). Na czele zestawienia znajduje się austriacka kadra z dorobkiem 7 punktów. Wyprzedza ona Kosowo i Irlandię mające po 4 oczka oraz zamykający tabelę Izrael z 1 punktem. Podziałem punktów zakończyły się również oba starcia dywizji D. Piłkarze Azerbejdżanu zremisowali z Liechtensteinem 0:0, a reprezentacja Malty z Gibraltarem 1:1.

W piątek do gry wejdzie reprezentacja Polski, rozgrywając swój trzeci mecz w LN - przeciwko Rumunii w Warszawie. Biało-czerwoni po wywalczonym wcześniej remisie z Bośnią i Hercegowiną wynikiem 0:0 oraz bolesnej porażce 1:3 ze Szwecją zajmują obecnie trzecie miejsce w grupie B4. Ewentualne niepowodzenie gospodarzy na murawie PGE Narodowego będzie dla nich oznaczać spadek na samo dno turniejowej tabeli.