Sensacyjne wyniki w Lidze Narodów. Reprezentacja Grecji szokuje faworytów

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Reprezentacja Grecji zatrzymuje Holandię i prowadzi w tabeli
Fani futbolu z ogromnym zaskoczeniem obserwują znakomitą dyspozycję greckiej kadry narodowej. Zawodnicy ci w niedzielę pokonali niemiecką drużynę 1:0, natomiast w czwartek sprawili kolejne problemy faworyzowanemu rywalowi. Podczas rywalizacji w Salonikach gospodarze zremisowali 2:2 z reprezentacją Holandii, udowadniając swój ogromny potencjał w starciach z piłkarską czołówką. Ekipa miejscowych do końca pierwszej połowy wygrywała dwiema bramkami po trafieniach Fotisa Ioannidisa w 23. minucie i Giorgosa Masourasa w doliczonym czasie gry (45+2.). Po zmianie stron goście wyrównali stan spotkania za sprawą Virgila van Dijka w 59. minucie oraz Tijjaniego Reijndersa w 69. minucie. Siedem punktów pozwoliło Grekom zachować fotel lidera w 2. grupie dywizji A. Drugą pozycję zajmują Holendrzy z dorobkiem pięciu punktów. Trzecie miejsce przypadło reprezentacji Niemiec, która po wygranej z Serbią 2:0 odniosła pierwszy triumf pod wodzą Juergena Kloppa. Zgromadziła tym samym cztery punkty, podczas gdy ostatni Serbowie wciąż pozostają bez zdobyczy. Tego dnia wygrywali też obrońcy tytułu, Portugalczycy.
Reprezentacja Portugalii wygrywa bez Cristiano Ronaldo
Zmagania w grupie A4 zdominowała reprezentacja Portugalii z dorobkiem dziewięciu punktów w trzech meczach. Zespół wygrywa nawet po niespodziewanym wyjeździe Cristiano Ronaldo ze zgrupowania. Obrońcy tytułu po pokonaniu Walii i Norwegii wygrali w czwartek z Danią 4:2. Norwegowie z Erlingiem Haalandem dość nieoczekiwanie przegrali na wyjeździe z Walią 1:2. Wszystkie drużyny za liderem zgromadziły po trzy punkty. Po dwa najlepsze zespoły awansują do marcowych ćwierćfinałów wyłaniających finalistów turnieju Final Four.
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W czwartek rywalizowano też w grupie 3 dywizji B, gdzie padły dwa remisy w spotkaniach Irlandii z Austrią (2:2) oraz Izraela z Kosowem (0:0). Na czele zestawienia znajduje się austriacka kadra z dorobkiem 7 punktów. Wyprzedza ona Kosowo i Irlandię mające po 4 oczka oraz zamykający tabelę Izrael z 1 punktem. Podziałem punktów zakończyły się również oba starcia dywizji D. Piłkarze Azerbejdżanu zremisowali z Liechtensteinem 0:0, a reprezentacja Malty z Gibraltarem 1:1.
W piątek do gry wejdzie reprezentacja Polski, rozgrywając swój trzeci mecz w LN - przeciwko Rumunii w Warszawie. Biało-czerwoni po wywalczonym wcześniej remisie z Bośnią i Hercegowiną wynikiem 0:0 oraz bolesnej porażce 1:3 ze Szwecją zajmują obecnie trzecie miejsce w grupie B4. Ewentualne niepowodzenie gospodarzy na murawie PGE Narodowego będzie dla nich oznaczać spadek na samo dno turniejowej tabeli.