Najpiękniejsza bramkarka świata kusi w saunie. Była hokeistka złamała ważną zasadę

Mikayla Demaiter w saunie

Kanadyjka nie pozwala o sobie zapomnieć, nieustannie publikując w internecie materiały podkreślające jej zjawiskową sylwetkę. Najpiękniejsza bramkarka świata niezwykle chętnie dzieli się ujęciami, na których dumnie eksponuje swoje wdzięki, odsłaniając biust, pośladki oraz inne części ciała. Fotografie udostępniane przez byłą hokeistkę zawsze emanują potężną dawką zmysłowości, a znaczna część z nich jest na tyle odważna, że nie pozostawia żadnego pola dla wyobraźni. Tym razem znana modelka postanowiła pochwalić się internautom wizytą w gorącej saunie, a efekty tej pikantnej sesji udostępniamy w specjalnej galerii. Spostrzegawczy odbiorcy od razu zauważyli jednak, że gwiazda złamała zasady dotyczące korzystania z takich miejsc. Zwyczajowo do środka wchodzi się bowiem bez żadnego ubioru, tymczasem Kanadyjka postanowiła założyć niezwykle skąpy kostium, który niewiele, ale jednak zakrywał fragmenty jej ciała. Do opublikowanych zdjęć sportsmenka dołączyła także krótki i bardzo pewny siebie komentarz.

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Sauna staje się gorętsza, kiedy do niej wchodzę

– napisała w sieci znana Kanadyjka. Patrząc na te gorące kadry, trudno oprzeć się wrażeniu, że zamontowane w pomieszczeniu termometry mogły mieć spory problem z wytrzymaniem aż tak wysokiej temperatury.

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Mikayla Demaiter na piłce. Najpiękniejsza bramkarka świata pamięta o sporcie

Mimo że Kanadyjka zakończyła profesjonalne występy na lodowej tafli w stosunkowo młodym wieku, przez wielu sympatyków sportu wciąż uważana jest za najpiękniejszą bramkarkę na globie. Kobieta w przeszłości strzegła dostępu do siatki w kanadyjskich klubach hokejowych, jednak ostatecznie zdecydowała się na zmianę ścieżki zawodowej i rozpoczęła karierę w branży modelingowej, gdzie błyskawicznie zdobyła międzynarodową popularność. Aktywność fizyczna nadal odgrywa jednak w jej życiu bardzo ważną rolę. Była gwiazda wciąż okazjonalnie zakłada łyżwy i wjeżdża na lodowisko, a całkiem niedawno wzięła udział w unikalnej sesji zdjęciowej z motywem koszykarskim. Ogromny entuzjazm wśród obserwatorów wywołały zwłaszcza fotografie, na których urocza modelka w bardzo zmysłowej pozie siedzi na piłce do gry. Wspomniane kadry również zostały umieszczone w naszej galerii.