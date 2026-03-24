PGE Projekt Warszawa lepszy w polskich derbach Ligi Mistrzów. Pokonał Bogdankę LUK Lublin

Starcie gigantów w Lidze Mistrzów. Projekt Warszawa i Bogdanka LUK Lublin na parkiecie

W warszawskiej hali pojawiło się wielu reprezentantów Polski, jednak tym razem nie reprezentowali oni barw narodowych. Siatkarze zmierzyli się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, w ramach polskich derbów, w których zagrały PGE Projekt Warszawa i Bogdanka LUK Lublin.

Projekt Warszawa zagrał w składzie: Jakub Kochanowski, Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jurij Semeniuk, Bartosz Gomułka, Kevin Tillie, Damian Wojtaszek (libero), Michał Kozłowski oraz Linus Weber.

W zespole Bogdanki na parkiecie pojawili się: Fynnian McCarthy, Mateusz Malinowski, Wilfredo Leon, Aleks Grozdanov, Marcin Komenda, Hilir Henno, Thales Hoss (libero), Mikołaj Sawicki, Kewin Sasak, Daenan Gyimah i Maciej Czyrek (libero).

Siatkówka. Zawodniczki Stali Grudziądz przegrały na zakończenie sezonu z Volley Bydgoszcz 1:3

Spotkanie rozpoczęło się od zdecydowanej przewagi Projektu Warszawa. W pewnym momencie gospodarze prowadzili już 7:1, a ostatecznie w pierwszym secie wygrali 25:14. W drugiej partii stołeczna drużyna również dominowała, jednak doskonała końcówka pozwoliła siatkarzom z Lublina wyrównać stan meczu na 1:1, wygrywając set 25:23. Trzeci i czwarty set należały już do zawodników Projektu, którzy zwyciężyli odpowiednio 26:24 i 25:20. Mimo porażki w pierwszym meczu, Bogdanka LUK Lublin wciąż ma szansę na awans do Final Four, a rewanżowe spotkanie odbędzie się 1 kwietnia w Lublinie. Warto zaznaczyć, że w trwającym sezonie PlusLigi to siatkarze Bogdanki dwukrotnie triumfowali nad ekipą z Warszawy. Niezależnie od wyniku rewanżu, w półfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów zobaczymy polski zespół.

Katarzyna Skowrońska. Zdjęcia pięknej siatkarki zelektryzowały fanów

Siatkarze zdobyli brąz short