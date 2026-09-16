Jagiellonia staje przed trudnym wyzwaniem. Ale Olympiakos ma kłopoty w Grecji!

Jagiellonia Białystok rozegra swój premierowy mecz w europejskich pucharach z ekipą z Pireusu, jednak w greckim obozie atmosfera daleka jest od ideału. Olympiakos zmaga się z głośnym kryzysem, który zaowocował niedawnym zwolnieniem trenera z licznymi sukcesami na koncie. Nowy szkoleniowiec poniósł jednak porażkę już w pierwszym ligowym występie.

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QUIZ: Ci piłkarze Jagiellonii grali w reprezentacji Polski. Jak dobrze ich znasz? Pytanie 1 z 10 To obecny reprezentant Polski, który rozegrał 1 spotkanie w narodowych barwach, będąc piłkarzem Jagiellonii. Kogo widzimy na zdjęciu? Kamil Grosicki Przemysław Frankowski Karol Świderski Następne pytanie

Grecy w szoku po zwolnieniu. Kłopoty Olympiakosu przed meczem z Jagiellonią

Początek sezonu nie układa się po myśli greckiej potęgi. Jose Luis Mendilibar stracił posadę 10 września, a jego miejsce zajął rodak, Imanol Alguacil. Ta decyzja wstrząsnęła kibicami, bowiem Hiszpan w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy pracy odniósł w Pireusie spektakularne sukcesy. Wygrał z drużyną krajowe mistrzostwo, zdobył puchar i superpuchar, a także przypieczętował triumf w Lidze Konferencji. Łącznie poprowadził zespół w 127 spotkaniach, w których odniósł 79 wygranych i 28 remisów.

Bezpośrednią przyczyną dymisji miała być wpadka w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, gdzie Olympiakos uległ holenderskiemu NEC Nijmegen. Co ciekawe, mimo pięciu kolejnych meczów bez porażki pod wodzą Mendilibara, władze klubu zdecydowały się na zmianę. Z kolei wejście nowego trenera okazało się falstartem, ponieważ w swoim debiucie niespodziewanie przegrał na własnym stadionie 0:1 z OFI Kreta.

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Imanol Alguacil to szkoleniowiec znany przede wszystkim z wieloletniej pracy w Realu Sociedad San Sebastian, z którym triumfował w Pucharze Hiszpanii. Po hiszpańskim epizodzie przeniósł się na chwilę do Arabii Saudyjskiej, gdzie trenował Al-Shabab. Funkcję w Pireusie objął niespełna tydzień temu.

- W środę chcemy wygrać i uczynić z tego punkt wyjścia, by na tym budować i z każdym meczem stawać się lepszymi - oświadczył hiszpański trener na konferencji prasowej.

Obecnie ekipa z Pireusu z dorobkiem siedmiu punktów zajmuje dopiero szóstą pozycję w krajowej tabeli, a liderujący Panathinaikos uzbierał ich dwanaście.

A na horyzoncie czai się już Jagiellonia Białystok, która od początku zeszłego sezonu pozostaje bez porażki na europejskich boiskach. Zespół Adriana Siemieńca w minionych latach rywalizował w Lidze Konferencji, a teraz czeka go wyczekiwany debiut w Lidze Europy. Pierwszy gwizdek środowego meczu w Grecji usłyszymy równo o 21:00.