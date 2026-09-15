Polska zagra z Ukrainą na ME. Nikola Grbić i Tomasz Fornal ostrożni przed meczem

ME siatkarzy. Pełna mobilizacja przed meczem Polska - Ukraina

Polscy siatkarze na tegorocznych mistrzostwach Europy zanotowali dotychczas trzy zwycięstwa, nie oddając przeciwnikom ani jednego seta. Na inaugurację turnieju pokonali Portugalię 3:0 (25:12, 25:18, 25:20), w drugim meczu w takim samym stosunku wygrali z Izraelem (25:16, 25:17, 25:18), a w trzecim spotkaniu gładko rozprawili się z Macedonią, pozwalając rywalom na zdobycie zaledwie 19, 16 i 13 punktów w poszczególnych setach. Warto jednak zauważyć, że dotychczasowi przeciwnicy nie należą do europejskiej czołówki. Teraz Polaków czeka sprawdzian z dużo bardziej wymagającym rywalem. Starcie Polska - Ukraina odbędzie się we wtorek, 15 września, o godzinie 18:00. Chociaż Ukraińcy nie są uznawani za światową potęgę, to z pewnością nie można ich zlekceważyć. Świadomi tego faktu są zarówno trener Nikola Grbić, jak i reprezentant Polski Tomasz Fornal. Przed wtorkowym meczem w polskim obozie panuje pełna gotowość bojowa.

Kompromitacja na trybunach podczas meczu Polaków. Liczby mówią same za siebie

Galeria: Nikola Grbić i jego żona Stanislava

ME siatkarzy. Nikola Grbić i Tomasz Fornal komentują nadchodzące starcie Polska - Ukraina

Ostatnie spotkanie obu drużyn miało miejsce niedawno, podczas ćwierćfinału Ligi Narodów. Mecz zakończył się zwycięstwem Polaków 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17), ale spotkanie było wyrównane i „Biało-Czerwoni” musieli uznać wyższość rywali w jednym secie. Tomasz Fornal podkreślił, że na obecnych mistrzostwach Europy Ukraińcy zdołali już pokonać wyżej notowaną Bułgarię.

Ukraina sprawiła niespodziankę wygrywając z Bułgarią. Była też w finałowym turnieju Ligi Narodów, więc na pewno jakiś poziom prezentuje. Musimy się więc nastawić na ciężkie starcie, ale skupiamy się na sobie

– powiedział zawodnik polskiej reprezentacji. Z kolei Nikola Grbić odniósł się do wspomnianego wcześniej trudnego meczu w Lidze Narodów.

Pamiętamy dobrze ten mecz, w którym rywale byli blisko przez cały czas. Oni teraz grają jeszcze lepiej. Mieli więcej czasu na trening, więc spodziewam się bardzo trudnego spotkania

– ocenił szkoleniowiec, wskazując, że spotkanie z Ukrainą będzie wymagało od Polaków pełnego zaangażowania.