Neymar wraca do reprezentacji Brazylii po latach! Popłakał się na mundialu. Wzruszające sceny

Mundial 2026: Wielki powrót Neymara i jego łzy na boisku

Na powrót Neymara do zespołu narodowego kibice Brazylii czekali prawie 1000 dni. Wreszcie to nastąpiło! Gwiazdor Santosu, znany również z gry w Barcelonie i PSG, wybiegł na boisko w swoim czwartym turnieju mistrzostw świata. Przypomnijmy, że rywalizował już w edycjach 2014, 2018 oraz 2022. Sama decyzja o włączeniu 34-latka do kadry wywołała spore poruszenie. Wielu komentatorów oceniało, że jego aktualna forma nie pozwala na grę w reprezentacji, jednak fani przyjęli ten ruch selekcjonera z radością. Warto zaznaczyć, że pod okiem Carlo Ancelottiego zawodnik do tej pory nie zagrał w drużynie narodowej. Wszystko zmieniło się w nocy ze środy na czwartek (24-25 czerwca) w 76. minucie spotkania ze Szkocją. Brazylia prowadziła w tym momencie 3:0 i pewnie zmierzała po triumf. Już w trakcie rozgrzewki slynnego gracza dało się odczuć ogromne napięcie na trybunach, a kiedy Neymar wkroczył na plac gry, kibice wpadli w totalną euforię.

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Podczas swojego pobytu na boisku doświadczony piłkarz nie zdziałał cudów, ale zanotował celne uderzenie na bramkę i wprowadził niepokój w obronie rywali. Po zakończeniu meczu emocje wzięły górę i Neymar rozkleił się ze wzruszenia. Później podzielił się swoimi emocjami, mówiąc wprost z serca.

To był wspaniały moment! Fantastyczny w stu procentach. Dziękuję

Faza pucharowa Mundialu 2026: Z kim Brazylijczycy zagrają w 1/16 finału?

Neymar i jego koledzy szykują się do kolejnego wyzwania w 1/16 finału mistrzostw świata. Zespół prowadzony przez Carlo Ancelottiego zmierzy się z wiceliderem grupy F, czyli Japonią, Holandią lub Szwecją. Najbardziej realnym scenariuszem jest starcie z Japończykami. W fazie grupowej Brazylijczycy zgromadzili 7 punktów, notując remis 2:2 z Marokiem oraz wysokie zwycięstwa 3:0 nad Haiti i Szkocją. Liderem ofensywy okazał się Vinicius Junior, który cztery razy trafił do siatki. Z kolei Neymar, mogący pochwalić się dorobkiem 79 bramek, pozostaje najskuteczniejszym zawodnikiem w dziejach reprezentacji Brazylii.

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