Mundial 2026. Muzułmanie kontra FIFA! Iran i Egipt na przegranej pozycji

FIFA dopuściła wnoszenie tęczowych flag podczas nadchodzącego starcia Iranu z Egiptem.

Oba kraje z Bliskiego Wschodu rygorystycznie karzą kontakty homoseksualne, co wywołało ich oficjalny sprzeciw wobec decyzji federacji.

Światowa centrala futbolu podkreśliła, że turniej w Ameryce Północnej jest otwarty i przyjazny dla każdego, bez względu na pochodzenie i orientację.

MŚ 2026: Iran i Egipt na murawie. Kontrowersje w cieniu "Weekendu Równości"

Zbliżający się wielkimi krokami mecz między Iranem a Egiptem, zaplanowany z piątku na sobotę polskiego czasu, budzi ogromne emocje z powodu nałożenia się na organizowany w Seattle „Weekend Równości”. W związku z tym w regionie nadano temu wydarzeniu przydomek „Mecz Równości”. To wywołało ostrą reakcję działaczy Egipskiego Związku Piłkarskiego, którzy stanowczo zaznaczyli, iż tego typu inicjatywy są sprzeczne z ich fundamentami religijnymi. FIFA odniosła się do tych zarzutów, twierdząc że chociaż sama nie wyznacza oficjalnie meczów o podobnym charakterze, to nie widzi przeszkód, by kibice manifestowali różnorodność seksualną.

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„Mistrzostwa Świata FIFA 2026 to wydarzenie inkluzywne, które wita osoby ze wszystkich środowisk. Kibice wszystkich orientacji seksualnych i tożsamości płciowych są mile widziani na meczach i imprezach” - przekazano.

Dodano również, że wyrażanie poparcia dla praw człowieka, w tym eksponowanie tęczowych flag oraz innych symboli związanych z orientacją i tożsamością płciową, jest akceptowane na obiektach sportowych zgodnie z Kodeksem Postępowania na Stadionach w trakcie trwania mundialu.

Światowa centrala piłkarska zaznaczyła, że kibice mogą używać takich symboli, o ile robią to zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi wymiarów flag czy banerów, przy jednoczesnym zakazie używania haseł o charakterze politycznym. Federacja odcięła się także od samej organizacji „Weekendu Równości”, wskazując, że za to wydarzenie w pełni odpowiadają lokalne struktury komitetu w Seattle, a nie władze piłkarskie.

„Muszę wyjaśnić, że na mistrzostwach świata nie będzie Meczu Równości. W Seattle odbędzie się mecz mistrzostw świata, a tego samego dnia w mieście odbędą się wydarzenia organizowane przez organizacje zewnętrzne. Nie ma to jednak nic wspólnego z samym meczem” - mówił w styczniu Gianni Infantino.

Lokalni działacze z Seattle nie przejmują się uwagami ze strony władz futbolowych. Uznają oni to spotkanie za świetną okazję do szerzenia wartości związanych z tolerancją i szacunkiem w społeczeństwie.

„Obchody Dnia Równości odbywają się w ten weekend od ponad 50 lat” - podkreśliła dla agencji Reuters Hedda McLendon z lokalnego komitetu organizacyjnego.

🚨JUST IN: Iran wants FIFA to prevent any “ceremonies or promotional activities” in support of the LGBTQ community Seattle’s local World Cup host committee has designated the upcoming game between Iran and Egypt a “Pride Match” pic.twitter.com/G3he27H1i7— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 25, 2026