Mundial 2026. Muzułmanie kontra FIFA! Iran i Egipt na przegranej pozycji

Kamil Heppen
Kamil Heppen
PAP
PAP
2026-06-25 21:06

Mistrzostwa Świata 2026 zbliżają się do decydującej fazy, jednak nie tylko sport budzi emocje. Nadchodzące spotkanie Iran - Egipt w Seattle wywołuje ogromne kontrowersje, ponieważ zbiega się z lokalnym "Dniem Równości". Mimo protestów muzułmańskich państw, FIFA zezwoliła na eksponowanie symboli środowisk LGBT na stadionie.

Ręka w zielonej koszuli wskazuje palcem, symbolizując krytykę. W tle niewyraźnie widoczne są flagi USA i Iranu, co odnosi się do napięć między tymi państwami. Więcej o kontrowersjach mundialu 2026 przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Wygenerowane przez AI Dłoń z wyciągniętym palcem wskazującym, symbolizująca sprzeciw lub oskarżenie, na tle rozmytych flag USA i Iranu. Obraz odzwierciedla napięcie w stosunkach USA-Iran, o czym można przeczytać na Super Biznes.
  • FIFA dopuściła wnoszenie tęczowych flag podczas nadchodzącego starcia Iranu z Egiptem.
  • Oba kraje z Bliskiego Wschodu rygorystycznie karzą kontakty homoseksualne, co wywołało ich oficjalny sprzeciw wobec decyzji federacji.
  • Światowa centrala futbolu podkreśliła, że turniej w Ameryce Północnej jest otwarty i przyjazny dla każdego, bez względu na pochodzenie i orientację.

MŚ 2026: Iran i Egipt na murawie. Kontrowersje w cieniu "Weekendu Równości"

Zbliżający się wielkimi krokami mecz między Iranem a Egiptem, zaplanowany z piątku na sobotę polskiego czasu, budzi ogromne emocje z powodu nałożenia się na organizowany w Seattle „Weekend Równości”. W związku z tym w regionie nadano temu wydarzeniu przydomek „Mecz Równości”. To wywołało ostrą reakcję działaczy Egipskiego Związku Piłkarskiego, którzy stanowczo zaznaczyli, iż tego typu inicjatywy są sprzeczne z ich fundamentami religijnymi. FIFA odniosła się do tych zarzutów, twierdząc że chociaż sama nie wyznacza oficjalnie meczów o podobnym charakterze, to nie widzi przeszkód, by kibice manifestowali różnorodność seksualną.

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„Mistrzostwa Świata FIFA 2026 to wydarzenie inkluzywne, które wita osoby ze wszystkich środowisk. Kibice wszystkich orientacji seksualnych i tożsamości płciowych są mile widziani na meczach i imprezach” - przekazano.

Dodano również, że wyrażanie poparcia dla praw człowieka, w tym eksponowanie tęczowych flag oraz innych symboli związanych z orientacją i tożsamością płciową, jest akceptowane na obiektach sportowych zgodnie z Kodeksem Postępowania na Stadionach w trakcie trwania mundialu.

Światowa centrala piłkarska zaznaczyła, że kibice mogą używać takich symboli, o ile robią to zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi wymiarów flag czy banerów, przy jednoczesnym zakazie używania haseł o charakterze politycznym. Federacja odcięła się także od samej organizacji „Weekendu Równości”, wskazując, że za to wydarzenie w pełni odpowiadają lokalne struktury komitetu w Seattle, a nie władze piłkarskie.

„Muszę wyjaśnić, że na mistrzostwach świata nie będzie Meczu Równości. W Seattle odbędzie się mecz mistrzostw świata, a tego samego dnia w mieście odbędą się wydarzenia organizowane przez organizacje zewnętrzne. Nie ma to jednak nic wspólnego z samym meczem” - mówił w styczniu Gianni Infantino.

Lokalni działacze z Seattle nie przejmują się uwagami ze strony władz futbolowych. Uznają oni to spotkanie za świetną okazję do szerzenia wartości związanych z tolerancją i szacunkiem w społeczeństwie.

Obchody Dnia Równości odbywają się w ten weekend od ponad 50 lat” - podkreśliła dla agencji Reuters Hedda McLendon z lokalnego komitetu organizacyjnego.

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